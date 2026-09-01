Relevo en el país nórdico
El rey Haakon VIII jura la Constitución ante el Parlamento de Noruega
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Copenhague
El rey Haakon VIII de Noruega realizó este martes ante el Storting, el Parlmento noruego, el juramento constitucional que marca el comienzo de su reinado, cuatro días después de la muerte de su padre, Harald V, a los 89 años.
"Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes, así me ayude Dios todopoderoso y omnisciente", dijo desde el podio del Parlamento Haakon VIII, acompañado por su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra.
Fuente: El Periódico
- Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
- Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
- Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
- El TSXG abre la puerta a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad
- Una noche «movida» en el Cristo de Cangas, que obligó a demorar el inicio de los fuegos artificiales
- «El nuevo hospital de día médico del Cunqueiro abrirá en octubre»
- El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
- Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo