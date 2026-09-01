El juez pide al jurado del caso Lindsay Clancy que siga deliberando tras no alcanzar un veredicto unánime

El juicio contra Lindsay Clancy, una mujer estadounidense acusada de matar a sus tres hijos en 2023, entró este martes en una nueva fase de incertidumbre después de que el jurado comunicara al juez que no ha logrado alcanzar un veredicto unánime, por lo que el magistrado le pidió que siga deliberando.

Clancy, de 36 años, afronta tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

El jurado, integrado por nueve mujeres y tres hombres, comenzó a deliberar el jueves pasado después de más de cuatro semanas de juicio y este martes, durante su cuarta jornada, comunicó al juez William Sullivan que no pudo alcanzar una decisión unánime.

Los miembros acumularon más de 17 horas de deliberaciones y el viernes habían solicitado revisar algunas de las pruebas del caso, entre ellas el cuchillo que Clancy utilizó en su intento de suicidio y varias bolsas con envases de medicamentos vacíos.

Sullivan les pidió que regresaran a la sala de deliberaciones y siguieran intentando alcanzar un acuerdo, y recordó que durante el juicio escucharon a más de 80 testigos y tuvieron ante sí más de 300 pruebas y documentos.

Psicosis posparto

Clancy no niega haber estrangulado a sus tres hijos, pero se declaró no culpable por falta de responsabilidad penal y sostiene que sufría una psicosis posparto que le impidió comprender la naturaleza y gravedad de sus actos.

La defensa argumentó durante el juicio que su deteriorada salud mental, agravada por un tratamiento psiquiátrico inadecuado y una excesiva medicación, la llevó a perder el contacto con la realidad.

La Fiscalía, por el contrario, sostiene que Clancy sabía lo que hacía y que tomó conscientemente la decisión de matar a sus hijos antes de intentar suicidarse.

Los fiscales han destacado que la acusada había recibido tratamiento de salud mental y que, por su formación como enfermera de partos, conocía los medicamentos que estaba tomando.

El jurado puede declarar a Clancy culpable de asesinato o de un delito menor como homicidio involuntario, o absolverla por falta de responsabilidad penal.

Una condena por asesinato podría acarrear cadena perpetua, mientras que incluso una absolución por razones de enfermedad mental podría llevar a su internamiento en una institución psiquiátrica si se determina que supone un peligro para sí misma o para terceros.

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Si el jurado finalmente no consigue alcanzar la unanimidad, el tribunal podría declarar un juicio nulo y abrir la puerta a un nuevo proceso.