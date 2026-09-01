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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Mueren 11 personas en un nuevo ataque ruso contra Kiev y sus alrededores
Al menos ocho personas murieron esta madrugada en Kiev y otras tres perdieron la vida en sus alrededores en un nuevo ataque masivo ruso con misiles balísticos y drones contra la región capitalina, según el balance de víctimas ofrecido por el Servicio de Emergencias de Ucrania.
Seis de los muertos que se conocen hasta el momento son trabajadores de la empresa pública ferroviaria ucraniana, Ukrzaliznytsia, según ha anunciado la propia empresa. El ataque ruso de anoche ha tenido infraestructuras de la compañía entre sus principales objetivos.
Otras tres murieron en ataques a infraestructura industrial y a una gasolinera en la localidad de Boríspil, cerca de Kiev.
El ministro de Finanzas ruso acude por primera vez desde la invasión de Ucrania al G20
El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, ha acudido de manera presencial a la reunión de los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20, celebrada en Estados Unidos, por primera vez desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y ha mantenido un reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
La última vez que Siluanov participó en una cumbre del G20 fue por videoconferencia en el mes de abril de 2022, poco después del inicio de la invasión, desde entonces no ha acudido a ninguna de las citas internacionales.
"En Rusia, te pueden parar por la calle, obligarte a firmar un contrato y enviarte al frente"
Son historias de miedo, resiliencia e incertidumbre, que muy probablemente comparten con el grueso de la población masculina de la Federación Rusa en edad militar. Pero sobre todo, ponen sobre el tapete que para una parte significativa de los ciudadanos rusos, expectativas y sueños han quedado truncados debido a una guerra iniciada por el presidente Vladímir Putin hace cuatro años y medio, colocándoles ante la vida en modo de supervivencia. Tres jóvenes rusos, que o bien habían sido llamados a filas, o bien desertaron, o bien no querían arriesgarse a ser alistados a la fuerza, hablan para EL PERIÓDICO desde un país extranjero y explican cómo han logrado sortear los riesgos que implicaba servir en el Ejército. Los nombres son figurados para evitar su identificación. (Seguir leyendo)
Polonia intercepta de nuevo un avión espía ruso sobre el Báltico
El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, informó este lunes de que cazas de combate polacos interceptaron un avión de reconocimiento ruso IL-20 que volaba sobre el mar Báltico sin plan de vuelo registrado y sin el transpondedor encendido. (Seguir leyendo)
Zelenski vuelve a abordar con Witkoff y Kushner posibles fechas para una visita a Kiev
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este lunes por teléfono con los emisarios de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, sobre posibles fechas en las que ambos podrían llevar a cabo finalmente una visita a la capital ucraniana que se no se ha producido hasta ahora pese a las demandas de Kiev.
"Es importante que el diálogo entre los equipos negociadores de EE.UU. y Ucrania continúa en todo momento, y ahora estamos hablando de cerrar las fechas para la visita a Ucrania", dijo Zelenski al anunciar la llamada en su cuenta de X.
El presidente ucraniano dijo que el viaje de ambos emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, ayudaría a avanzar hacia la paz. Este mes de julio se habló de la posibilidad de que Witkoff y Kushner visitaran Kiev en agosto.
Ministros de la UE tratarán cómo integrar más a la industria militar de Ucrania
Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) abordarán mañana en una reunión informal en Wicklow, al sur de Dublín, cómo integrar más a la industria militar de Ucrania y seguir aportando financiación a ese país en su defensa frente a Rusia, así como la seguridad marítima afectada por la flota fantasma rusa o las disrupciones en Oriente Medio.
Como cada seis meses, los ministros mantendrán un encuentro informal en el que tratarán asuntos de actualidad pero no podrán tomar decisiones oficialmente.
En esta ocasión, la cita tendrá lugar en el hotel y complejo de golf Druids Glen, enclavado entre el mar de Irlanda y las montañas de Wicklow, condado conocido como 'Jardín de Irlanda'.
El primer ministro de la India pide el fin de la guerra en Ucrania durante reunión con Putin
El primer ministro de la India, Narendra Modi, llamó este lunes a poner fin a la guerra en Ucrania al reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). "Cada día que el conflicto se prolonga, hace retroceder a la humanidad (...) Debemos pasar de una guerra interminable a poner fin a la guerra", dijo durante el encuentro celebrado en Biskek, capital de Kirguistán.
Indonesia examina si algunos nacionales se unieron a las filas rusas contra Ucrania
Indonesia anunció este lunes que está examinando información proporcionada por Ucrania sobre la presunta incorporación de varios de sus ciudadanos a las fuerzas armadas rusas y si alguno de ellos pudo haber sido reclutado mediante ofertas de empleo engañosas.
La portavoz del Ministerio de Exteriores indonesio Yvonne Mewengkang informó en un comunicado de que Yakarta está "examinando detenidamente" y "verificando" la información aportada por las autoridades ucranianas "a través de sus misiones diplomáticas y en coordinación con los ministerios y organismos pertinentes".
"Se requiere confirmación adicional sobre los detalles relativos a la identidad, la ciudadanía, los procesos de reclutamiento y la naturaleza de la participación de estas personas", añadió la portavoz.
La UE intercepta en el Mediterráneo un petrolero de la flota fantasma rusa
La misión naval de la Unión Europea EUNAVFOR MED IRINI abordó este domingo en el mar Mediterráneo al petrolero 'MV Sun', sospechoso de navegar bajo bandera falsa para la flota fantasma que Rusia utiliza para esquivar las sanciones europeas a la venta de crudo ruso por la invasión de Ucrania.
Así lo ha anunciado en un mensaje en redes sociales la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha subrayado que la venta ilegal de petróleo por parte de los buques de la flota fantasma constituye "un salvavidas fundamental" para la guerra de Rusia contra Ucrania.
"El petrolero 'MV SUN', sospechoso de navegar bajo bandera falsa en violación del derecho marítimo internacional, fue abordado el 30 de agosto en el Mediterráneo por fuerzas de la operación EUNAVFOR MED IRINI para verificación de bandera", ha indicado.
Rusia acusa a la UE de una "estrategia a gran escala" para "desestabilizar" el país de cara a las legislativas
Los servicios de Inteligencia de Rusia han acusado este lunes a la Unión Europea (UE) y "destacados países europeos" de poner en marcha una "estrategia a gran escala" para "desestabilizar" la situación en el país de cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar entre el 18 y el 20 de septiembre.
El Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) ha destacado a través de un comunicado que "los denominados defensores europeos de la ley y la democracia", a los que no señala directamente, "se han fijado un doble objetivo: perturbar el proceso electoral normal y desacreditar los resultados de la votación en todos los niveles de la campaña electoral".
Así, ha denunciado que la cumbre de la Coalición de Voluntarios celebrada el 13 de julio incluyó "llamamientos de los europeos al régimen de Kiev para que aumente sus sabotajes y ataques terroristas" contra Rusia, a lo que se suman "discusiones sobre planes para ciberataques contra infraestructura electoral" en Rusia.
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