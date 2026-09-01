Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Demandas padres en VigoPulpoViviendaFarmear auraRescate cachorrosCelta FortunaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Ataque con Cohetes

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

La instalación sufrió daños en varias líneas y los investigadores tratan de esclarecer quién está detrás del presunto sabotaje y cuál era su objetivo

Archivo - Un agente de la Policía de Alemania en una imagen de archivo

Archivo - Un agente de la Policía de Alemania en una imagen de archivo / Peter Kneffel/dpa - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Berlín

Una subestación eléctrica próxima a una central térmica en el estado federado oriental de Brandeburgo fue objeto este martes de un presunto atentado en el que la instalación fue alcanzada supuestamente por varios cohetes de fabricación casera, al tiempo que en la zona se hallaron más artefactos explosivos.

Según confirmaron al diario Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) fuentes del operador de red 50Hertz y de la Policía, el incidente produjo en la subestación de Turnow/Preilack, a unos cinco kilómetros de la central eléctrica de Jänschwalde, y los servicios de emergencia que acudieron al lugar hallaron y desactivaron, además, varios "artefactos explosivos e incendiarios no convencionales".

El presunto objetivo era, supuestamente, provocar un apagón a gran escala en la cercana central térmica de carbón.

"Personas por el momento desconocidas infligieron esta mañana presuntamente daños materiales en varias líneas de la red de transmisión de 50Hertz" y se registró una "breve interrupción del suministro", indicó el operador, consultado por el diario.

El operador agregó que todas las líneas ya vuelven a estar en funcionamiento y aseguró que el suministro eléctrico general no está afectado.

"50Hertz colabora estrechamente con las autoridades de seguridad competentes para esclarecer la situación", afirmó una portavoz del operador de red, quien pidió a la población estar especialmente alertas y denunciar a la policía cualquier persona o suceso sospechoso.

En tanto, Leag, la empresa operadora de la central térmica aludió en declaraciones al MAZ a una avería técnica en el bloque B de sus instalaciones y agregó que se está investigando si se trata de una coincidencia o si está relacionada con lo que calificó de atentado contra la subestación eléctrica, a través de la cual la electricidad que produce la planta de Jänschwalde se vierte en la red de transmisión de 50Hertz.

"Estamos en coordinación con 50Hertz y, paralelamente a la reparación de los daños en Preilack, trabajamos en la puesta en marcha de la unidad B", que tiene una potencia de 500 megavatios, indicó Leag.

Noticias relacionadas

La central térmica de lignito de Jänschwalde es la cuarta más grande de Alemania y con una potencia de 2.000 megavatios, de los cuales una unidad de 500 megavatios se encuentra en reserva, suministra electricidad a varios millones de hogares.

Añádenos en Google
  1. Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
  2. Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
  3. Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
  4. El TSXG abre la puerta a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad
  5. Una noche «movida» en el Cristo de Cangas, que obligó a demorar el inicio de los fuegos artificiales
  6. «El nuevo hospital de día médico del Cunqueiro abrirá en octubre»
  7. El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
  8. Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

La nueva salida de la AP-9 en Poio enfrenta al PP y al Gobierno central por sus plazos y tramitación

La nueva salida de la AP-9 en Poio enfrenta al PP y al Gobierno central por sus plazos y tramitación

Las ortigas no aparecen por casualidad: la pista que pueden estar dando sobre el suelo de tu jardín

Las ortigas no aparecen por casualidad: la pista que pueden estar dando sobre el suelo de tu jardín

El Centro Internacional da Creatividade Maruxa Mallo se inaugura con un espacio para la cultura y la cooperatividad

El Centro Internacional da Creatividade Maruxa Mallo se inaugura con un espacio para la cultura y la cooperatividad

Presentación oficial de la XIX edición del Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) en el Museo Massó

El Concello de Vigo sube un 50% la cuantía de cada beca comedor para adaptarla a la subida de los menús

El Concello de Vigo sube un 50% la cuantía de cada beca comedor para adaptarla a la subida de los menús

Encuentran unos 20 perros abandonados en León y piden ayuda urgente para rescatarlos: “La zona es de difícil acceso”

Encuentran unos 20 perros abandonados en León y piden ayuda urgente para rescatarlos: “La zona es de difícil acceso”

Catoira aprueba de forma definitiva un presupuesto de 2026 que supera los seis millones de euros en inversiones

Catoira aprueba de forma definitiva un presupuesto de 2026 que supera los seis millones de euros en inversiones
Tracking Pixel Contents