Conflicto en Oriente Próximo
Irán acusa a EEUU de manipular los mercados energéticos
Teherán asegura que elementos del "Gobierno de EEUU" y "actores alineados con Israel" influyen en los precios en beneficio propio y a costa de los consumidores estadounidenses
Europa Press
El Gobierno de Irán ha acusado este sábado a elementos del Gobierno de Estados Unidos como responsables de una "gran operación" para manipular los mercados energéticos mientras usan como tapadera al presidente Donald Trump con la ayuda de medios de comunicación y "actores alineados con Israel" para enriquecerse, en último término, a costa de los consumidores norteamericanos.
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha comunicado en redes sociales que la Inteligencia de su país "ha observado una gran operación para manipular los mercados energéticos".
Influir en los precios
Esta operación está siendo ejecutada por "elementos del Gobierno estadounidense" que "utilizan a los crédulos medios de comunicación para influir en los precios en beneficio propio y mantener al presidente atrapado en una guerra perdida", ha asegurado en un mensaje publicado en redes sociales.
Araqchi no ha dado nombres en una acusación lanzada al final de una semana en la que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ha anunciado una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán y ha amenazado con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país centroasiático, incluyendo a China, dentro del denominado como 'Día D económico' que busca alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.
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