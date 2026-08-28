Gonzalo Mosquera, gallego cofundador de la ONG Camina Nepal: «Mucha gente vive cerca del río, seguro que hay más desaparecidos»

El coruñés Gonzalo Mosquera conoce bien Nepal, un país ubicado entre la India y el Tíbet que está en el foco de la noticia por una reciente riada que, por ahora, ha dejado más de 450 muertos y cerca de 1.400 desaparecidos. Como cofundador de la ONG Camina Nepal, se instaló allí tras un voluntariado para ayudar a niños y jóvenes a conseguir un futuro más esperanzador a través de diferentes proyectos educativos. Ahora mismo se encuentra de vacaciones en su tierra y tiene billete de ida para el 6 de octubre. Así que, pese a la distancia, trata de coordinarse con otras ONG que trabajan en desastres naturales para «ser lo más efectivos posible».

Reconoce que «por desgracia» Nepal es un «sitio complicado» en el que hay terremotos e inundaciones. Sin embargo, aunque «este tipo de riadas son muy comunes, no son tan bestias». «En la zona de montaña hay muchos derrumbes de las laderas y forman como pequeños embalses que después se desbordan. Ahora, en época de monzón, al llover tanto, también se producen, pero no tan bestias como estas», analiza.

Las autoridades apuntan, por el momento, a 300 muertos y más de 1.400 desaparecidos, pero Mosquera opina que esos números van a subir. «El número de muertos y desaparecidos que barajan hay que multiplicarlo por dos o por tres», señala. Y lo dice porque allí «es muy común que la gente monte casas cerca de los ríos». Esto se debe a que, «sobre todo en las zonas de montaña, no tienen gas, así que la única forma que tienen de cocinar es con leña y tienen prohibido cortar árboles así que la leña la cogen normalmente de los ríos en época de riadas». Estos vecinos, cuenta, «hacen mucha vida cerca de los ríos porque, en teoría, son tierras que no son de nadie y montan ahí su casa».

Gonzalo Mosquera, en Nepal / LOC

Los equipos de rescate están teniendo dificultades para acceder a algunas zonas afectadas por la riada. Gonzalo Mosquera sabe bien cómo es el terreno. «Para llegar a esas zonas normalmente solo hay una carretera. Si esa carretera, por cualquier circunstancia, se bloquea, se queda todo bloqueado tanto para entrar como para salir», comenta, aunque añade que «en algunas zonas de montaña hay pequeños aeropuertos donde pueden aterrizar avionetas o helicópteros». La última vez que el coruñés estuvo en una zona de montaña en Nepal, no concretamente la que ahora está arrasada por la riada, «hubo un derrumbe en la carretera» y estuvo «tres días» sin poder salir de allí.

Estas zonas de alta montaña, además, presentan una situación económica muy precaria. «En estos pueblos del Himalaya la gente vive de lo que cultiva o de algún animal, como cabras. Muchos jóvenes emigran a ciudades como Katmandú para estudiar o buscar oportunidades, por lo que son lugares bastante envejecidos», cuenta Mosquera, que destaca que «la gente de Nepal es muy resiliente, pues están continuamente golpeados por circunstancias y mucho y colaboran entre ellos».

Integrantes de la ONG, en un 'trekking' en un pueblo que ha quedado destrozado por la riada / LOC

La zona también atrae turismo. De hecho, algunas integrantes de la ONG Camina Nepal hicieron hace dos años un trekking por la zona afectada. «Me enseñaron la foto de un pueblo donde estuvieron que quedó totalmente destrozado», lamenta.

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A pesar de que todavía le queda más de un mes para regresar a Nepal, el coruñés, a través de su ONG, trata de coordinarse con otras asociaciones para ver «qué se necesita» e intentar ayudar de la mejor manera posible.

Fuente: La Opinión A Coruña