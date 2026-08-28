Estados Unidos negocia con Venezuela una participación en yacimientos petroleros

EE.UU. negocia con el Gobierno interino de Venezuela para hacerse con una participación importante en varios yacimientos petroleros del país, una operación que busca reforzar el control de Washington sobre los recursos energéticos venezolanos, informaron este jueves los medios Axios y Bloomberg, que citan fuentes propias.

Las conversaciones contemplan incluso la posibilidad de que Estados Unidos obtenga un arrendamiento de 100 años sobre varios campos petroleros, de acuerdo con Bloomberg.

También abarcan algunos de los principales activos petroleros del país y buscan facilitar una mayor participación de compañías estadounidenses en su explotación y desarrollo, agrega la agencia.

Por su parte, Axios señala que estas negociaciones se centran en "obtener participaciones en más de una docena de campos petroleros actualmente operativos", y que el acuerdo tiene como objetivo que Estados Unidos aumente "sustancialmente" sus reservas de petróleo.

Las conversaciones están lideradas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según Axios, mientras que el secretario de Energía, Chris Wright, prepara un viaje al país para intentar impulsar un aumento de la producción por parte de empresas estadounidenses.

Axios señala además que el acuerdo supone más que duplicar las reservas de petróleo de Estados Unidos, aunque las conversaciones no contemplan los cerca de 300.000 millones de barriles de reservas probadas de Venezuela en su totalidad, sino "más de una docena de campos actualmente productivos".

La propuesta se enmarca en la estrategia de la Administración de Donald Trump para aumentar la participación de empresas estadounidenses en el sector petrolero venezolano y ampliar la influencia de Washington sobre los recursos energéticos del país.

Las negociaciones se producen después de que Washington flexibilizara las sanciones para permitir el regreso de empresas estadounidenses y contratistas petroleros a Venezuela, con el objetivo de aumentar la producción de crudo del país.

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