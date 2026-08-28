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EEUU dispone su primera medida económica de calado contra Irán con sanciones al banco egipcio Misr

EEUU revoca el acceso de la filial de Misr en Emiratos Árabes Unidos al sistema bancario estadounidense

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. / Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

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Redacción

El Tesoro de Estados Unidos ha puesto este viernes en su punto de mira al banco Misr, la segunda entidad financiera más grande de Egipto, al anunciar que impedirá a su filial emiratí el acceso al sistema financiero estadounidense por sus supuestos negocios con Irán, en la que sería la primera medida de calado desde que el presidente Donald Trump anunciara hace días una "guerra económica" contra Teherán.

En particular, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento ha propuesto una norma que revocaría el acceso de la filial de Misr en Emiratos Árabes Unidos a "las relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras estadounidenses".

El Tesoro considera que la entidad financiera es "un eje financiero fundamental para el régimen" iraní, ya que, entre enero de 2024 y junio de 2026 "procesó aproximadamente 1.800 millones de dólares (1.550 millones de euros) para 103 empresas que podrían formar parte de redes bancarias en la sombra iraníes".

Empresas pantalla como clientes

De acuerdo a Washington, entre los clientes de la filial emiratí de Misr figuran empresas "pantalla utilizadas por el Ministerio de Defensa de Irán y la Guardia Revolucionaria para eludir las sanciones estadounidenses, así como para blanquear dinero en nombre del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha enmarcado esta propuesta en su compromiso por "cortar todos los hilos económicos" de Irán y ha recordado que las autoridades estadounidenses ya advirtieron de que penalizarían a todos aquellos organismos y países que ayuden a Teherán.

"Banco Misr EAU decidió descubrirlo por las malas y, hoy, estamos dando el primer paso para hacerle rendir cuentas por su continuo y atroz apoyo al régimen iraní", ha indicado.

La medida impediría a cualquier entidad bancaria estadounidense facilitar o autorizar toda operación financiera que involucre a Misr EAU.

Cuentas de la Guardia Revolucionaria

En esta línea, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido sanciones contra el director de la sucursal de Banco Melli en Dubái, Reza Mohamad Taeedi, por facilitar transacciones de "miles de millones de dólares" a través de cuentas de la Guardia Revolucionaria iraní, permitiendo a este cuerpo del Ejército operar tanto dentro como fuera del país centroasiático.

Noticias relacionadas

La OFAC ha adoptado la misma medida contra Kameng Trading Limited, una compañía "pantalla" con sede en Hong Kong acusada de blanqueo de capitales para una casa de cambio iraní, ya sancionada por Washington.

Fuente: El Periódico

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