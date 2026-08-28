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RIADA

Las autoridades de Nepal elevan a cerca de 470 los fallecidos en las inundaciones en el norte del país

Los desaparecidos se mantienen en 977, de ellos 517 son extranjeros

El momento en el que una riada arrasa con todo a su pasa por Nepal

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Sara Fernández

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EP

Madrid

Las autoridades de Nepal han elevado este viernes a casi 470 las víctimas mortales de las inundaciones ocurridas este miércoles tras la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China.

En concreto, son 469 los muertos a causa de las devastadoras inundaciones, según ha informado en redes sociales la Policía nepalí, que ha ubicado la mayor parte de los cuerpos rescatados en los distritos de Chitwan y Nawalparasi Este: 178 y 110, respectivamente.

Devastadoras imágenes tras la letal riada en Nepal

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PI STUDIO

Asimismo, ha cifrado en un total de 1.545 personas heridas que han podido ser rescatadas. De ellas, la práctica totalidad se reparten entre los distritos de Nuwakit (898) y Rasuwa (644).

Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, que ha coincidido en la cifra de fallecidos, ha mantenido en 977 las personas desaparecidas, cifra que incluye a 517 extranjeros.

También engloba, ha precisado, a 45 miembros desaparecidos del Ejército de Nepal, 28 de la Policía --igualmente recogidos por el cuerpo-- y trece de la Fuerza Armada de la Policía, además de 15 de la oficina de Aduanas y cuatro de la de Inmigración.

Así se ve Nepal desde el aire tras la devastadora riada que ha arrasado el país

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Sara Fernández

Además, ha elevado el número de personas rescatadas a 3.253, en el marco de unas operaciones de búsqueda y rescate en las que el organismo ha destacado la presencia de seis helicópteros del Ejército y nueve de empresas privadas.

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En este sentido, ha precisado que en las operaciones de búsqueda y rescate están participando cerca de 13.300 miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía y el Ejército.

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