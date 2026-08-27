Muere Ratko Mladic, el exjefe militar de los serbios de Bosnia

El exjefe militar de los serbios de Bosnia y criminal de guerra Ratko Mladic murió en un hospital penitenciario en La Haya, informó la cadena estatal serbia RTS, tras sufrir varios derrames cerebrales. Mladic, de 84 años, fue apodado el "carnicero de Bosnia" por su papel en la masacre de Srebrenica de 1995, durante la guerra de Bosnia.

El 22 de noviembre de 2017, Mladic fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra y sentenciado a cadena perpetua al encontrar probada la comisión de estos delitos. Durante la lectura de su condena el acusado fue expulsado de la sala tras comenzar a gritar y por problemas de presión arterial. Además, el tribunal entendió que Mladic desempeñó un papel primordial en los hechos y que su plan era destruir a toda la población bosnia musulmana de la ciudad.

16 años huido

Entre estos crímenes figura, en particular, la masacre de unos 8.000 hombres y adolescentes bosnios perpetrada en julio de 1995 en la región de Srebrenica (este). Fue detenido en 2011 en Serbia, tras 16 años huido de la justicia.

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Mladic sigue siendo glorificado por algunos dirigentes políticos serbios y por serbios de Bosnia. "Es un asesinato silencioso de mi padre", denunció la semana pasada su hijo, Darko Mladic, tras visitar a su padre en La Haya. Afirmó entonces que los médicos del centro penitenciario habían "suspendido totalmente el tratamiento".

Fuente: El Periódico