TRAGEDIA
Mueren al menos 15 bebés tras un incendio en una sala de ginecología de un hospital de Pakistán
Las autoridades pakistaníes investigan las causas del incendio en el Hospital PIMS que ha acabado con la vida de los recién nacidos
Agencias
Un incendio en la sala de ginecología de un hospital de Islamabad, capital de Pakistán, ha provocado la muerte de al menos 15 recién nacidos que se encontraban en la misma y que, según las autoridades locales, "han quedado completamente quemados".
Así lo ha comunicado la administración del distrito capitalino, que en un comunicado recogido por el diario paquistaní 'Dawn' ha señalado que "el incendio fue controlado de inmediato y los niños fueron trasladados inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos", si bien ha reconocido que 14 de ellos "han quedado completamente quemados".
La portavoz del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS, por sus siglas en inglés), la doctora Aneeza Jalil, ha declarado al citado periódico que había 15 recién nacidos en la sala, pero "al menos un bebé fue salvado por un médico".
El fuego habría comenzado por la explosión de un compresor de aire acondicionado dentro de la sala, según ha informado la cadena Geo TV citando a fuentes de los servicios de emergencia.
La oficina del primer ministro del país, Shehbaz Sharif, ha confirmado en redes la cifra de fallecimientos: "Shehbaz Sharif ha expresado su profundo pesar por el trágico incendio en la sala de recién nacidos del Hospital PIMS, en el que han fallecido 14 bebés", reza la publicación.
Asimismo, el mandatario "ha ordenado a las autoridades que investiguen de inmediato" lo sucedido, ha señalado la oficna de Sharif. "Una situación como esta, con niños, es irreparable. Se deben examinar minuciosamente los motivos del incidente, determinar a los responsables y tomar las medidas más estrictas", ha reclamado.
Fuente: El Periódico
- Los barcos gallegos pescaron todo su cupo de sardina mientras los andaluces consumían solo una tercera parte
- Le estafan 4.000 euros en Baiona mediante 40 cargos en su tarjeta
- Quejas vecinales por el «leiraparking» de Praia América: «No podemos respirar»
- «¿Cuántas décadas más hay que esperar para que cierren la venta ilegal en Samil y abran un mercadillo regulado?»
- El hospital Álvaro Cunqueiro hace dobles diez habitaciones individuales por un pico de ingresos desde urgencias
- «Es mucho más barato monitorizar y reparar las fugas de agua de la red que construir otro embalse»
- Los dos suelos más caros de Vigo ponen precio a 37.230 metros cuadrados: 14,8 millones
- Polonia despliega una oportunidad de más de 200 millones al naval gallego: oceanográfico de casi 100 metros y buque escuela de tres mástiles