Milei comparte y escribe más de 300 mensajes insultantes contra la prensa de Argentina en una semana

"Mierda humana mal cagada". Javier Milei tuvo días de incontinencia verbal durante la última semana. La invectiva contra el periodista Marcelo Bonelli, del diario Clarín, fue apenas uno de los 335 mensajes contra la prensa reproducidos en la cuenta de X por el presidente argentino entre el lunes 17 y el domingo 23. Además, según un recuento del diario La Nación, escribió otros 26 textos propios de los cuales solo cinco no aludieron a su misma obsesión semanal. El anarcocapitalista, señaló Pablo Ibáñez, columnista del portal Cenital, "se asoma al precipicio y, aunque se lo percibe inquieto y frustrado, se muestra decidido a no hacer las correcciones que le reclaman desde casi todo el arco de poder".

Milei rechaza las mediciones sobre una crisis en el consumo y las crecientes condiciones de deudores de millones de argentinos. La consultora Equilibra acaba de consignar que el ingreso disponible registrado de 14,5 millones de personas ha caído 6,9% entre junio de 2025 y el mismo mes del presente año. Un estudio de Argentina Grande, basado en cifras oficiales, da cuenta de que casi la mitad de las familias argentinas tuvieron que gastar ahorros, endeudarse con un familiar o conocido, contraer esa deuda con el sistema financiero o vender pertenencias. El extertuliano televisivo sostuvo que los deudores son apenas aquellos argentinos que compraron un televisor más moderno para ver el Mundial y han dejado de pagarlo. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa consideró, por el contrario, que millones de personas recurren a distintas formas de financiación para comprar "alimentos, también calzado, indumentaria, que también son realmente cosas necesarias para todos los días".

Los periodistas que toman en cuenta estos datos o los relacionados con el cierre masivo de empresas provocan la ira presidencial. "Periodistas ignorantes e imbéciles te quieren vender que hacer populismo es empatía". En la semana de desbordes apuntó contra 16 de ellos con nombre y apellido, además de cuestionar a nueve empresas de comunicación. "Mierda humana", dijo sobre Manu Jove, del portal Infobae, porque puso en duda sus afirmaciones recientes. "El 95% del periodismo son escritores de ficción frustrados, entonces escriben cualquier estupidez todo el tiempo".

Odiarse a sí mismo

Durante una aparición pública, la semana pasada, después de días de encierro en la residencia presidencial en la zona norte bonaerense, donde vive con sus perros bajo estrictas reglas de sigilo, Milei se preguntó a qué se debía tanto "ensañamiento" mediático. "Uno diría parte por ignorancia, mala intención, abstinencia de sobres (sobornos), y parte porque me odian, cosa hasta en la que puedo llegar a coincidir, no me parece un argumento inválido, hay algunas cosas en las que me odio a mí mismo". La confesión provocó estupor y una catarata de interpretaciones. "El problema aparece cuando esa frase convive con un comportamiento político que parece funcionar en sentido contrario: una enorme confianza en el propio juicio, dificultad para aceptar cuestionamientos y una tendencia a convertir al que contradice al líder en enemigo", señaló Jorge Fontevecchia, director del diario Perfil.

El insulto no solía formar parte de la lengua política de este país en los niveles de intensidad y frecuencia de los últimos tres años. El cuidado de la palabra llevó en el pasado a algún dirigente a pedir que un atacante se lave "la boca con jabón" antes que proferir groserías. El actual "lenguaje sucio" de la autoridad ejecutiva coincide curiosamente con una caída de la venta de productos de limpieza e higiene. Cada año, desde diciembre de 2023, se registran retrocesos de hasta el 12% interanuales en algunos productos esenciales. Las consultoras Scentia y Scanntech revelaron que lo único que se vende es lo más barato: lavandina para el hogar y papel sanitario en lo que respecta a la limpieza personal. Se adquieren menos desodorantes, jabones de tocador y para la ropa, champú.

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El caso Cerimedo

Uno de los cultores de la grosería y la difamación que orbitaba muy cerca del Gobierno de ultraderecha es Fernando Cerimedo, el excolaborador de Milei y otras autoridades latinoamericanas de ese segmento ideológico, actualmente preso en Bolivia por un intento de feminicidio de su expareja Nadia Beller. Cerimedo estuvo cerca de 20 veces en la sede del Ejecutivo. Milei recordó en las últimas horas que el fundador de La derecha diario no forma parte de su espacio. "Nos dejamos de vincular en 2023". Cerimedo, especuló el mandatario, podría ser parte de una conjura que va más allá de las fronteras argentinas. La lleva adelante el "castrochavismo", en especial su colega de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el expresidente boliviano, Evo Morales, además de la experiodista Marcela Pagana, quien fue parte de la bancada de diputados del oficialismo hasta que rompió amarras.