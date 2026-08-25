Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La ONU alerta de la "peligrosa espiral" en Ucrania tras 4 años y medio de invasión rusa

La subsecretaria general de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCarlo, alertó que la guerra de Ucrania se encuentra en una "peligrosa espiral", tras consolidarse el pasado mes de julio como uno de los más mortíferos desde la invasión rusa, de la que se cumple cuatro años y medio.

"Sin medidas inmediatas para poner fin a la peligrosa espiral actual, empezando por el cese de todos los ataques contra los núcleos de población, millones de ucranianos se enfrentan a la perspectiva de otro invierno sombrío, frío y mortal", declaró DiCarlo en una sesión del Consejo de Seguridad.

La reunión, convocada a petición de Dinamarca, Francia, Grecia, Letonia y Reino Unido, coincide con el aniversario de la Declaración de Independencia de Ucrania de 1991 y con la conmemoración de los cuatro años y medio de la invasión rusa.