Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comercio con ChinaRios secos en GaliciaEntrevista cirujanaVestido vigués de cineAmancio OrtegaEntrevista Anxo RodríguezPulpo
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Trump anuncia una ofensiva económica "sin precedentes" para aislar a Irán

EEUU crea un corredor secreto para facilitar la salida de petróleo de Ormuz, según Axios

Palestinos desplazados hacen cola para recoger agua potable en un campamento de la ciudad de Gaza.

Palestinos desplazados hacen cola para recoger agua potable en un campamento de la ciudad de Gaza. / MOHAMMED SABER / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los comuneros que plantan agua en el monte
  2. Hasta 15.000 euros para que los jóvenes compren o construyan su casa en el rural gallego: requisitos y cómo pedir la ayuda
  3. Negarse a soplar sale muy caro: multa de 2.700 euros y 2,5 años sin poder conducir a una mujer de Bueu que eludió completar la prueba de alcoholemia
  4. Buscan a un vecino de Vigo desaparecido desde el domingo: «Creemos que está desorientado y no recuerda dónde vive»
  5. Bomberos forestales de Galicia denuncian la precariedad del avituallamiento en incendios
  6. Caballero: «El pastiche de la cafetería tiene el tiempo contado; queremos dejar la muralla de O Castro completamente al descubierto»
  7. Evacúan en helicóptero desde la isla de Ons a un menor de 8 años natural de Bilbao
  8. Esprint final para el examen teórico de coche

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada

España pierde buena parte de su crecimiento del PIB a causa del calor extremo

España pierde buena parte de su crecimiento del PIB a causa del calor extremo

Directo | Paralizan la limpieza de El Trampolín tras regresar decenas de migrantes a la playa ceutí

Directo | Paralizan la limpieza de El Trampolín tras regresar decenas de migrantes a la playa ceutí

La ruta de mercadillos que arrasa en Instagram: de Portonovo a Valença en busca de loza, bolsos, ropa y manteles

La ruta de mercadillos que arrasa en Instagram: de Portonovo a Valença en busca de loza, bolsos, ropa y manteles

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto
Tracking Pixel Contents