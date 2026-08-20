Guerra en Ucrania
Aumentan a 12 los muertos en un ataque de Rusia a gran escala contra Kiev
Las explosiones se sintieron en varios puntos de la ciudad y provocaron incendios y daños en múltiples edificios
EFE / EP
Las autoridades de Ucrania han situado este jueves en al menos 12 los muertos y 34 los heridos por los últimos bombardeos perpetrados por las Fuerzas Armadas rusas contra la capital de Ucrania, Kiev, durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves.
"Por el momento se tiene constancia de doce muertos en Kiev", escribió el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, en su último informe, mientras el Servicio Estatal de Emergencias cifró el número de heridos en 34.
Los servicios de emergencias del país han confirmado el balance y han señalado que otras dos personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros después de unos ataques que se han concentrado en los distritos de Sviatoshinski, Solomianski y Darnitski, según un comunicado difundido en redes sociales.
"De los fallecidos, siete han muerto en el distrito de Solomianski", ha indicado el alcalde de Kiev, que ha detallado que uno de los 12 muertos falleció después de ser trasladado a un hospital en estado grave.
Además, ha explicado que se han registrado daños en edificios residenciales, un centro sanitario y un centro educativo, así como incendios en varios almacenes en "una importante zona" de la capital.
"Los servicios de emergencia están trabajando para hacer frente a las consecuencias" de los ataques, han señalado las autoridades, que han advertido de que existe una "amenaza de ataque con misiles de crucero".
Fuente: El Periódico
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