Terremoto en Colombia, en directo | El Gobierno colombiano confirma 312 víctimas por el terremoto

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 312 personas fallecidas en el país, 4.611 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Fuente: El Periódico

El Gobierno colombiano confirma 312 víctimas por el terremoto El Gobierno de Colombia elevó este martes a 312 las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto, una cifra que por primera vez coincide con el conteo del Instituto de Medicina Legal (IML) del país, que horas antes ya había publicado su balance. A través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), el Ejecutivo también cifró en 4.611 las personas heridas y 290 las desaparecidas, mientras que 358 han sido rescatadas de entre los escombros. Previamente, el IML informó haber identificado 306 cuerpos de los 312 recibidos, la mayoría de los cuales han sido entregados a sus familiares.

El presidente de Colombia dice que EEUU tiene la disposición de suspender aranceles por el terremoto El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmó este martes que el Gobierno de Estados Unidos tiene la disposición de suspender temporalmente los aranceles del 12,5 % a los productos de su país para aliviar a los empresarios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Así lo señaló el mandatario tras dialogar por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien reiteró esta solicitud y agradeció el apoyo que ese país "le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas".

Inditex dona 1,37 millones a Cruz Roja para ayudar a la reconstrucción de Colombia La multinacional de la moda Inditex, afincada en A Coruña, aportará 5.000 millones de pesos colombianos, que equivalen a 1,37 millones de euros, al programa de emergencia para apoyar a los afectados por el teremoto sucedido la pasada semana en Colombia que lleva a cabo Cruz Roja Española junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En un comunicado, la empresa destaca que esta aportación permitirá reforzar la respuesta sanitaria de emergencia y contribuir a garantizar la continuidad de los servicios de salud en las zonas afectadas.

BBVA dona dos millones de euros para los afectados BBVA ha donado dos millones de euros con el objetivo de atender las necesidades humanitarias más urgentes y contribuir a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto. Según ha informado la entidad financiera, los recursos serán canalizados a través de ACNUR, UNICEF y la iniciativa 'Empresas Unidas por Colombia' liderada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Además, BBVA ha lanzado una campaña de recaudación entre clientes y empleados y otras medidas de apoyo en Colombia y España.

Shakira reconstruirá la universidad y diez colegios La cantante colombiana Shakira anunció este lunes que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento. "Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (...) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy", dijo Shakira a periodistas en una visita con Buffett a Quibdó, capital del Chocó. La cantante señaló que "cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir". Sara Fernández

Colombia afronta una reconstrucción "dura" una semana después del terremoto Una semana después del terremoto que golpeó con fuerza el centro y suroeste de Colombia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella reconoce que comienza una etapa de reconstrucción que será "dura" y costosa, mientras miles de familias siguen sin vivienda, decenas de miles de niños permanecen sin clases y las labores de rescate no terminan. En una alocución en la noche del lunes, el presidente aseguró que la reconstrucción "va a exigir recursos" y será "dura", pero dijo confiar en la capacidad de los colombianos para superar la tragedia. Estimó en 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares) el costo de la reconstrucción, anunció subsidios de vivienda y alivios económicos para los damnificados, para lo cual declaró la emergencia económica.

Ascienden a 289 los muertos por el terremoto El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha elevado este lunes a 289 los muertos por causa del terremoto que sacudió el pasado 10 de agosto al noroeste del país, del cual restan aún 143 personas desaparecidas. "La patria está de luto, pero también está de pie, trabajando y rugiendo", ha sostenido el mandatario en una rueda de prensa en la cual ha confesado que "será muy duro lo que viene" tras el seísmo que, ha precisado, ha afectado a 450 municipios en 15 departamentos del país, esto es, una tercera parte del territorio colombiano. A los 289 fallecidos y 143 desaparecidos, De la Espriella ha sumado 4.187 heridos, más de 120.328 familias afectadas y 26.945 viviendas destruidas. Todo ello precisando que si bien este balance es "preciso y transparente", también es preliminar dado que los equipos territoriales desplegados continúan verificando la información.

Medicina Legal de Colombia ha recibido 304 cuerpos de víctimas del terremoto El Instituto de Medicina Legal (IML) de Colombia ha recibido 304 cuerpos de víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto en el país, de los cuales ya identificó a 300 para entregarlos a sus familiares, informó este lunes esa entidad. Los cuerpos recibidos son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca", los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4, señaló el IML. Entre las 300 víctimas que han sido identificadas "se encuentran 22 menores de edad", indicó el organismo en un comunicado.

Colombia lucha por sobreponerse a la tragedia una semana después del terremoto Colombia se transfiguró en un minuto y medio el pasado 10 de agosto. Una semana después, las preguntas sobre lo que sucedió y qué pudo haber sido evitado cuando la naturaleza entra en acción está en boca de casi todos. El terremoto se sintió en varias zonas del país sudamericano. Han muerto 298 personas, según Medicina Legal, entre ellas 21 menores. De ese total, 288 han sido identificados y 283 entregados a sus familiares. Varios miles de heridos todavía son objeto de atención hospitalaria. Todavía hay 377 desaparecidos. El seísmo de 7,4 de magnitud destruyó por completo 12.500 viviendas y cerca de 75.000 quedaron averiadas. La pregunta sobre volver o quedarse donde se puede a veces no encuentra la respuesta oportuna en los afectados. Lea aquí la noticia completa