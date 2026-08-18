Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán alega que el ataque contra oficina del primer ministro kurdo fue de "falsa bandera"

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, alegó que el ataque con drones contra contra la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, fue una agresión de “falsa bandera”, es decir, una operación encubierta diseñada para que parezca perpetrada por los iraníes.

“Nuestros amigos kurdos deben mantenerse alerta ante las maniobras de bandera falsa destinadas a sembrar la discordia entre vecinos”, dijo el jefe de la diplomacia iraní en X a última hora de la noche.

Araqchí no indicó que país u organización podría ser responsable del ataque con dos drones cargados con explosivos de la madrugada del lunes contra la oficina de Barzani, así como contra la vivienda del director del servicio regional de Seguridad, en el distrito de Pirmam, en la provincia de Erbil, una acción que no provocó víctimas.