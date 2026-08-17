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Grecia

Tres muertos al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en la isla griega de Sifnos

El aeronave se ha estrellado cerca del Monasterio de Panagia Brysi poco después de despegar del helipuerto

Archivo - Un helicóptero en Alepochori, Grecia

Archivo - Un helicóptero en Alepochori, Grecia / Europa Press/Contacto/Marios Lolos - Archivo

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EP

MADRID

Tres personas han muerto este lunes tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban y su consecuente incendio en la isla griega de Sifnos, en el archipiélago de las Cícladas.

El presidente de la Federación Panhelénica de Trabajadores de Hospitales Públicos, Michalis Giannakos, ha confirmado en declaraciones recogidas por el diario 'Kathimerini' la muerte de todos los ocupantes a bordo del helicóptero: el piloto, de nacionalidad griega, y una pareja de extranjeros que habían contratado un viaje privado.

El helicóptero se ha estrellado cerca del Monasterio de Panagia Brysi poco después de despegar del helipuerto en la zona de Tholos, provocando un incendio, ha confirmado el Departamento de Bomberos en redes sociales.

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Tras recibir el aviso, han acudido al lugar del accidente varios efectivos a bordo de un vehículo a los que se ha sumado un "equipo de rescate desde Siros a bordo de la lancha rápida RAFNAR del Cuerpo de Bomberos".

Fuente: El Periódico

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