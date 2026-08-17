Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La oposición rusa denuncia que el partido del Kremlin recibió financiación extranjera

El partido opositor ruso Yábloko, excluido de las elecciones legislativas por supuesta financiación extranjera, denunció este domingo que el oficialista Rusia Unida y otras formaciones leales al Kremlin también recibieron donaciones del exterior.

"Entonces exclúyanlos a todos" es el título del informe colgado en su página web por Yábloko, que recurrió el viernes la anulación del registro de sus listas por parte del Tribunal Supremo.

La formación liberal asegura que los cinco partidos con representación parlamentaria recibieron entre 2021 y 2025 al menos 1.153 millones de rublos (unos 13,6 millones de dólares al cambio actual) en donaciones "con indicios de financiación extranjera".