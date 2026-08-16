Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Israel anuncia la muerte de un supuesto alto cargo de Hezbolá en un ataque contra el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo la muerte de un presunto alto cargo del partido-milicia chií Hezbolá en un ataque perpetrado en la víspera contra la localidad de Deir ez Zaharani, en el sur de Líbano.

Se trata de un hombre identificado como Abú Hasán Alaa, descrito como "alto comandante de la unidad 'Badir' de la organización terrorista Hezbolá", ha indicado en un comunicado un protavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El ataque de las fuerzas israelíes contra este muncipio de la goberanción libanesa de Nabatiyé ha tenido lugar este sábado, pese al acuerdo marco alcanzado entre las partes, además de Estados Unidos, el pasado junio, que contempla un alto el fuego.