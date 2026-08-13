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Dos F-18 españoles de la OTAN en Rumanía despegan por alerta de dron en la frontera con Ucrania

Los aparatos despegaron a las 15.20 hora local de la base Mihail Kogălniceanu para vigilar la situación tras recibir una alerta del Ministerio de Defensa rumano

Un F-18 español, unidades aéreas de la OTAN

Un F-18 español, unidades aéreas de la OTAN / ÁNGEL MEDINA G. / EFE

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EFE

Bucarest

Dos cazas F-18 españoles del despliegue de la OTAN en Rumanía han despegado este jueves ante la presencia de un dron no identificado cerca del espacio aéreo rumano en la frontera con Ucrania. Los aparatos despegaron a las 15.20 hora local (12.20 GMT) de la base Mihail Kogălniceanu para vigilar la situación después de que un radar del Ministerio de Defensa rumano detectara tres minutos antes un objeto volador cerca de la frontera fluvial con Ucrania, según informaron las autoridades militares rumanas.

El Ministerio informó posteriormente de que el dron acabó penetrando en el espacio aéreo rumano en un punto ubicado a 3,5 kilómetros al sureste de la localidad de Chilia Veche y lo atravesó durante unos 12 minutos, antes de regresar a Ucrania. Tras salir del espacio aéreo, la alerta cesó sobre las 16.28 hora local (14.28 GMT).

Durante el periodo de alerta, las autoridades enviaron un mensaje SMS a los habitantes del condado de Tulcea con las habituales recomendaciones de permanecer en sus viviendas y estar atentos a la caída de objetos desde el cielo.

Es la tercera alerta aérea del día en Rumanía. La pasada noche, dos aviones F-16 rumanos despegaron para vigilar la presencia de un dron que entró en el espacio aéreo rumano sobre la 1.30 hora local (23.30 GMT) y se alejó diez minutos después en dirección a Rumanía, pero luego se alejó en dirección a Ucrania.

"Poco después de abandonar el espacio aéreo rumano, se registraron explosiones en territorio ucraniano", informó Defensa de Rumanía en un comunicado. Horas después, a las 09.00 (07.00 GMT), un dron permaneció unos dos minutos en el espacio rumano antes de dirigirse hacia Ucrania.

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Rumanía, miembro de la Alianza Atlántica (OTAN) y de la Unión Europea (UE), comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania y ha registrado varias violaciones de su espacio aéreo durante las ofensivas de Moscú desde el comienzo de la guerra.

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