Pakistán confirma tres muertos en un ataque hutí contra un carguero en el mar Rojo

La primera prueba de fuego real contra la nueva alianza de defensa entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía ha llegado pronto: Islamabad ha confirmado este miércoles por la mañana la muerte de tres de sus ciudadanos en un ataque durante la noche del martes contra un carguero saudí en el estrecho de Bab el Mandeb, que separa el mar Rojo del océano Índico.

El ataque fue reclamado por los rebeldes hutíes del Yemen, aliados regionales de Irán. Ninguno de los tres países ha respondido de momento al suceso, que supone la primera ocasión en la que un ataque en el mar Rojo contra el tránsito de mercancías acaba con fallecidos.

Según el pacto entre Ankara, Riad e Islamabad firmado la semana pasada, los tres países se comprometen a defender los otros signatarios en caso de ataque. Los firmantes insisten en que la nueva alianza no está dirigida en contra de ningún país en concreto, pero el momento del anuncio lo delata: la firma llegó en un momento de enormes tensiones regionales y la enorme posibilidad de la vuelta a la guerra entre Irán y EEUU. Teherán ha amenazado en múltiples ocasiones con atacar a sus países vecinos si Washington retoma sus bombardeos.

Desencallar negociaciones

Este último ataque en el mar Rojo, de hecho, ha justo llegado mientras el ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, está en la capital iraní intentando desencallar las negociaciones entre EEUU e Irán, en punto muerto desde hace semanas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en los últimos días que las conversaciones existen, y que se está avanzando sobre todo en la posibilidad de que el estrecho de Ormuz abra de nuevo. La República Islámica, sin embargo, lo niega públicamente, y de hecho asegura que la única forma con la que Teherán dejará de bloquear Ormuz es si EEUU paga reparaciones de guerra por los daños sufridos durante el conflicto.

"Mientras EEUU no cambie su comportamiento y no acepte nuestras condiciones, Ormuz no abrirá", declaró este martes Mohsen Rezaeí, nuevo y radical líder del Consejo de Seguridad Nacional iraní. La semana pasada, Irán debía anunciar un nuevo acuerdo con Omán —el otro país que flanquea Ormuz— para desencallar la situación en la vía marítima, una de las más importantes del mundo para el comercio de hidrocarburos.

Dicho acuerdo no ha aún ocurrido, y las probabilidades de que ocurra pronto se difuminan, sobre todo ante la renovación de los ataques en la región, aunque de momento en pequeña escala.

Control de Ormuz

Durante la tarde del martes, de hecho, un helicóptero MH-60 de la marina estadounidense disparó contra un carguero con bandera panameña que intentaba entrar en un puerto iraní en el golfo de Omán.

"Somos nosotros los únicos que controlamos el estrecho. Nadie más", ha dicho Trump en una entrevista durante la madrugada de este miércoles al canal conservador estadounidense Real America's Voice.

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"Es posible que en algún punto hagan algo... y entonces serán destruidos. Pero ahora estamos en una posición muy buena. Llevan 51 años siendo los matones de Oriente Medio, y ahora ya no lo son. Ahora mismo o mantenemos todo como está y les dejamos colapsar económicamente les damos muy, muy duro", ha continuado el multimillonario, que aun así ha asegurado que Washington y Teherán están "negociando, más o menos".