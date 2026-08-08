Comité independiente
El incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong comenzó por una colilla, según la investigación
Tras ocho meses de pesquisas y no haber hallado otras fuentes de ignición, los investigadores concluyen que la causa del fuego fue accidental
EFE
El devastador incendio que dejó 168 fallecidos el pasado mes de noviembre en un complejo residencial de Hong Kong, el más mortífero en la antigua colonia británica en casi ocho décadas, comenzó por una colilla lanzada sin apagar en el exterior de uno de los edificios, según el último informe oficial.
El diario local The Standard se hace eco este sábado del dossier publicado por el comité independiente que trata de esclarecer las causas del fuego, en el cual el jefe de Ciencia Forense del Laboratorio Gubernamental de Hong Kong, Lee Wing-man, asegura que los daños en la fachada del edificio Wang Cheong --donde se originó el incendio-- demostrarían que las llamas se propagaron desde el exterior.
En las fotos analizadas del punto donde se cree que arrancaron las llamas se pueden apreciar "grandes cantidades" de materiales de paquetería como cartón o bolsas de plástico, así como múltiples colillas; los expertos concluyeron que estas últimas fueron el origen más probable tras descartar otras posibles causas como cortocircuitos eléctricos o incluso combustión espontánea.
Así, el comité, que lleva investigando el incidente desde diciembre, concluye que la causa del incendio fue accidental, al no haber hallado otras fuentes de ignición.
Tareas de rehabilitación
El fuego comenzó en la tarde del 26 de noviembre de 2025, mientras los edificios --erigidos en 1984 y con capacidad para 4.600 residentes-- se encontraban envueltos en andamios y lonas de obras por tareas de rehabilitación exterior, y las últimas llamas no fueron apagadas hasta 44 horas más tarde.
La tragedia fue vinculada por los investigadores con materiales inflamables --las lonas no superaron las pruebas de resistencia al fuego y las planchas de espuma de poliuretano actuaron como acelerador-- y con la degradación de los sistemas de protección contra incendios, lo que reavivó el debate sobre los estándares de seguridad en proyectos de rehabilitación de grandes conjuntos residenciales.
El comité identificó preliminarmente hasta seis factores humanos, entre ellos la desactivación de las alarmas y de las bombas contra incendios días antes del suceso, en el marco de trabajos de reparación de los depósitos de agua situados en las azoteas, y examinó también posibles incumplimientos de las obligaciones de mantenimiento por parte del contratista.
En enero de este año, las autoridades locales cifraron en 22 el número de detenidos por la Policía en relación con el suceso, 16 de ellos acusados de homicidio, mientras que la brigada anticorrupción había arrestado a otras 14 personas.
Al mismo tiempo, el secretario hongkonés de Trabajo, Chris Sun, avanzó que propondría una prohibición total de fumar en zonas de construcción.
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