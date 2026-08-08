Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un dron entra en Bulgaria y estalla cerca de un gazoducto en la frontera con Rumanía

Un dron que transportaba una "cantidad importante de explosivos" ingresó el sábado por la mañana en territorio búlgaro y explotó cerca de la frontera con Rumanía y de un gasoducto transbalcánico, antes de caer en un campo sin causar víctimas, anunció el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev.

"El dron explotó en las inmediaciones del paso fronterizo de Kardam con Rumanía", cerca del mar Negro, en el noreste del país, "a unos 1.000 metros" de una estación de compresión del gasoducto transbalcánico que conecta Turquía con Ucrania, declaró Radev en un video difundido por el Gobierno en redes sociales.