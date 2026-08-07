Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infectado por HantavirusEclipse total de SolPisos nuevos sin compradoresO MarisquiñoUnai Núñez
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó nuevos ataques contra refinerías situadas en la retaguardia rusa para limitar los ingresos que obtiene Moscú de las exportaciones de petróleo

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aldán, el paseo de la fama del verano gallego
  2. Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
  3. La playa de Arneles (Cangas) se cierra al baño por vertidos fecales y la Cofradía de Aldán apunta a los fondeos de yates de recreo
  4. ¿Fumata blanca en el aeropuerto de Peinador?: las 10 rutas desde Vigo y su presupuesto a los que apuntan Concello y Diputación para el acuerdo
  5. Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
  6. Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer
  7. Un turista franco-argentino en aislamiento en España tras dar positivo en hantavirus
  8. Hugo González ofrece un recital en Italia

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Previsión de la AEMET para el eclipse en Galicia: tiempo estable pero «incertidumbre» por la nubosidad

Previsión de la AEMET para el eclipse en Galicia: tiempo estable pero «incertidumbre» por la nubosidad

La Policía detiene en Ourense a dos fugitivos buscados por Francia y Portugal por tráfico de drogas y robos

La Policía detiene en Ourense a dos fugitivos buscados por Francia y Portugal por tráfico de drogas y robos

Momento de la detención, en la calle del Progreso de Ourense, del fugitivo reclamado por Francia por tráfico de drogas.

La Diputación de Pontevedra aprueba inversiones por 2,7 millones, con ayudas para juventud, sociedades de caza y obras

La Diputación de Pontevedra aprueba inversiones por 2,7 millones, con ayudas para juventud, sociedades de caza y obras

Vuelve el Rastrexo Solidario de Verducido, esta vez por la salud mental

Vuelve el Rastrexo Solidario de Verducido, esta vez por la salud mental

Galicia: otro verano con escasez de socorristas en un año con más ahogamientos

Galicia: otro verano con escasez de socorristas en un año con más ahogamientos

La desarticulación de una red de tráfico de personas que introdujo más de 2.000 migrantes de manera irregular en el país se salda con 78 detenciones, dos de ellas en Galicia

La desarticulación de una red de tráfico de personas que introdujo más de 2.000 migrantes de manera irregular en el país se salda con 78 detenciones, dos de ellas en Galicia
Tracking Pixel Contents