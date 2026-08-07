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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán insiste en mantener el control del estrecho de Ormuz mientras Donald Trump amenaza con abrirlo por la fuerza

Imagen de archivo del portaaviones USS George H. W. Bush de la Armada de EEUU en aguas del mar Arábigo.

Imagen de archivo del portaaviones USS George H. W. Bush de la Armada de EEUU en aguas del mar Arábigo. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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