Un dron de origen desconocido con posible carga explosiva obliga a cerrar el aeropuerto de Leipzig

El Gobierno alemán confirmó este miércoles el hallazgo de un dron de origen desconocido en el aeropuerto de Leipzig (este), el cual según la policía había obligado a interrumpir durante la noche el tráfico aéreo durante dos horas. "Puedo confirmar el hallazgo de un dron", dijo un portavoz del Ministerio del Interior, Leonard Kaminski, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, pero rechazó dar más detalles sobre el caso.

Según fuentes citadas por el diario Bild, el dron estaba equipado con una carga explosiva y un detonador, y fue localizado al lado de un avión de transporte ucraniano de tipo Antonov.

Un portavoz de la Policía de Leipzig, que de momento está al cargo de las pesquisas, corroboró que efectivamente se encontró un objeto volador de origen desconocido, pero no quiso confirmar ni desmentir el resto de informaciones.

Con anterioridad, la Policía había informado en un comunicado de que un objeto volador fue avistado en las inmediaciones del aeropuerto poco antes de la medianoche del martes al miércoles. "Además, se descubrió un objeto en la zona de la pista sur que fue inspeccionado por la Policía Federal. En este marco se desplegó también un robot artificiero", destacó la nota.

Un portavoz del Ministerio de Transportes confirmó también que uno de los aviones de transporte de mercancías que fueron desviados de Leipzig "colisionó con algo" en el aire, pero pudo aterrizar finalmente en Hannover (centro). De acuerdo con Bild, esta aeronave chocó a una altura de unos 400 metros con un "objeto desconocido" que le provocó "daños leves en la zona frontal".

Avión de pasajeros procedente de Mallorca

La suspensión del tráfico aéreo obligó a desviar varios vuelos a otros aeródromos, entre ellos un avión de pasajeros procedente de Mallorca que finalmente aterrizó en Núremberg, informa Euronews. Este miércoles, la pista sur se mantiene cerrada, pero la norte ya ha recuperado la actividad.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania, en 2022, la compañía ucraniana Antonov airlines trasladó la mayoría de sus operaciones al aeropuerto de Leipzig. Anteriormente su base de operaciones estaba en el aeropuerto de Hostomel, en Kiev, destruido en los primeros compases de la ofensiva rusa.

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En la actualidad, Antonov cuenta con varios aviones de carga en el aeródromo alemán y está construyendo un hangar de mantenimiento que prevé que entre en funcionamiento el año próximo.