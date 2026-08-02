Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.

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Fuente: El Periódico

Irak se compromete a impedir ataques de grupos aliados de Irán contra paises vecinos El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, se ha comprometido a impedir eventuales ataques de milicias chiíes proiraníes en Irak contra los países vecinos del país, que han insistido en advertir que responderán contra el territorio iraquí a posibles acciones de esos grupos. Según un comunicado de su oficina, Al Zaidi mantuvo una reunión en la noche del sábado a domingo en Bagdad con sus principales asesores de seguridad, en la que "exigió prevenir cualquier transgresión o amenaza proveniente del territorio iraquí hacia los países vecinos". También "pidió crear un comité de seguridad conjunto para afrontar estos desafíos, y ordenó desarrollar mecanismos disuasorios para evitar la repetición de tales casos o cualquier posible violación", detalla la nota.

Irán avisa que una acción hostil de EEUU recibirá una "respuesta proporcional" El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado a Estados Unidos que cualquier acto hostil contra su país será respondido de "manera proporcional" y supondrá el retorno abierto a las hostilidades tras horas de relativa calma. Araqchi ha trasladado este aviso a través de su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, en una conversación telefónica en la que han tratado "la continuación de las conspiraciones y acciones agresivas de Estados Unidos y el régimen sionista en la región", en referencia a Israel.

Israel mata a "varios" supuestos miembros de Hizbulá en un ataque en Líbano El Ejército israelí informó de que la madrugada de este sábado identificó y eliminó "a varios terroristas de Hizbulá" en las colinas de Ali Taher, a las afueras de la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano. Durante el ataque, según la información del comunicado castrense, un soldado del Ejército israelí resultó herido en estado moderado y fue evacuado al hospital.

Ataques israelíes dejan siete muertos en Gaza en las últimas 24 horas Los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza han matado a siete palestinos en las últimas 24 horas y herido a otros 76 más, según el último balance del Ministerio de Salud del enclave palestino, mientras su homólogo en Cisjordania denuncia una situación crítica sin precedentes en todo el territorio ocupado. El número total de muertos en Gaza desde el alto el fuego del 11 de octubre ha aumentado a 1.222, y el número de heridos a 4.053, según el balance del Ministerio, dirigido por Hamás. Desde el principio de la guerra de Gaza en octubre de 2023, los ataques de Israel han matado a 73.349 personas y 174.162 han resultado heridas.

Hamás y Yihad Islámica coinciden en que no habrá desarme sin retirada israelí de Gaza Hamás y Yihad Islámica han insistido este sábado en que sus milicias no entregarán las armas mientras Israel no cese los ataques sobre la Franja de Gaza y comience un proceso de retirada de sus zonas ocupadas en el enclave palestino. Las delegaciones de ambas organizaciones se han reunido en El Cairo (Egipto) para terminar de concretar una postura sobre el anuncio formulado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el éxito de las negociaciones para la entrega de armas por parte de Hamás que todavía está lejos de materializarse.

Irán responde a los ataques de EEUU con bombardeos en Kuwait Oriente Próximo se prepara para una nueva escalada en el conflicto entre Teherán y Washington. La tensión entre Washington y Teherán ha dado un nuevo salto después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara este viernes que se prepara para atacar a Irán "con mucha fuerza". Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado, a modo de advertencia, una oleada de drones contra Kuwait, donde Estados Unidos mantiene uno de sus mayores despliegues militares en la región. (Seguir leyendo)

Israel sigue atacando Gaza y causa un cráter gigante tras bombardear un campamento Aviones israelíes bombardearon la madrugada de este sábado decenas de tiendas de campaña en un campamento en Deir el Balah y dos almacenes de medicamentos de un hospital, desoyendo el prerrequisito del acuerdo para el "desarme total" de Hamás de detener los ataques en Gaza. El Ejército israelí, además, emitió también una orden de evacuación forzosa y bombardeó un edificio residencial en Al Maghazi (centro), según fuentes locales, que también reportaron daños en las viviendas aledañas de cinco familias. En Deir el Balah (centro), Israel bombardeó de noche barracones dentro de un campamento para personas desplazadas al oeste del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, destruyendo la estructura y una veintena de tiendas de campaña, según fuentes locales.

Gaza recupera 112 cadáveres entre los escombros, incluidos los cuerpos de 40 menores Los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí recuperaron 112 cadáveres entre los escombros en que quedaron convertidas varias viviendas familiares en la ciudad de Gaza, confirmó esta organización sobre una operación que concluyó este sábado tras dos semanas de búsqueda. "Durante una extenuante búsqueda que duró aproximadamente 136 horas, los equipos lograron recuperar los cuerpos y restos de 112 mártires, entre ellos 40 niños, 38 mujeres y 7 personas con discapacidad", detalla el comunicado de la Defensa Civil, que señala que las viviendas, situadas en el barrio de Sabra, fueron atacadas por Israel "con sus habitantes dentro".

Israel mató en Gaza al menos a 152 palestinos en julio, pese al alto el fuego El Ejército israelí mató en la Franja de Gaza a al menos 152 palestinos en el mes de julio, según el recuento centralizado al que tuvo acceso EFE del Ministerio de Sanidad de la Franja, basado en los diferentes hospitales. Entre los fallecidos, hay 113 hombres, seguidos de 21 adolescentes y niños, además de 14 mujeres y 8 ancianos, de acuerdo con el desglose por edad y sexo. La edad media de los fallecidos es de 32,8 años. Solo el pasado 21 de julio, un ataque aéreo israelí mató a un padre, a su esposa y a sus cuatro hijos en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza, además de incendiar su casa, según informaron funcionarios de salud.