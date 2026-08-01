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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Netanyahu describe como "excelente" su encuentro con Trump en la Casa Blanca
EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Gaza recupera 112 cadáveres entre los escombros, incluidos los cuerpos de 40 menores
Los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí recuperaron 112 cadáveres entre los escombros en que quedaron convertidas varias viviendas familiares en la ciudad de Gaza, confirmó esta organización sobre una operación que concluyó este sábado tras dos semanas de búsqueda. "Durante una extenuante búsqueda que duró aproximadamente 136 horas, los equipos lograron recuperar los cuerpos y restos de 112 mártires, entre ellos 40 niños, 38 mujeres y 7 personas con discapacidad", detalla el comunicado de la Defensa Civil, que señala que las viviendas, situadas en el barrio de Sabra, fueron atacadas por Israel "con sus habitantes dentro".
Catar traslada a Hamás su deseo de que el acuerdo de desarme ponga fin al sufrimiento en Gaza
El primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahman, trasladó este viernes en una conversación telefónica al líder del grupo islamista palestino Hamás, Jalil al Haya, su deseo de que el acuerdo sobre su desarme ponga fin al sufrimiento en Gaza.
Bin Abdulrahman celebró la decisión de Hamás "de aceptar la hoja de ruta para completar la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza", informó el ministerio catarí de Exteriores en un comunicado.
Líbano confirma una explosión israelí "enorme e inaudita" en zona del castillo de Beaufort
El Ejército israelí realizó este viernes una masiva explosión a ambos lados del castillo de Beaufort, una fortificación medieval del sur del Líbano que ocupó Israel a finales de mayo y está incluido en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la Unesco, informaron fuentes oficiales libanesas.
La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) detalló que en la madrugada de este viernes se produjo una "enorme e inaudita" explosión perpetrada por fuerzas israelíes, que calificó de "una de las más grandes, peligrosas y extensas perpetradas" en el sur del país.
Trump dice que está perdiendo la "fe" en los negociadores iraníes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que está perdiendo la "fe" en las conversaciones con Irán para poner fin al conflicto porque, a su juicio, los negociadores de la República Islámica "mienten".
"Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten", respondió a la prensa durante una reunión con su gabinete celebrada en la residencia de descanso presidencial de Camp David, a las afueras de Washington.
Trump recordó que esta misma semana, después de que Estados Unidos frenara sus ataques para dar espacio a las conversaciones, los iraníes "dispararon cinco misiles".
"Los interceptamos, pero estábamos en medio de una negociación", criticó el mandatario.
Al menos un muerto tras un ataque israelí en Gaza horas después del anuncio de desarme de Hamás
Una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este viernes tras el impacto de un dron israelí en el centro de la Franja de Gaza pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que se ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.
El ataque ha tenido lugar este viernes en la calle Saladino, en el centro del enclave palestino. La víctima ha sido identificada como Mohamed Abdul Naser al Jatib, de 36 años, según ha recogido el diario 'Filastin', afín a Hamás.
La Junta de Paz exige a Israel y Hamás el cese de hostilidades antes de empezar con la segunda fase del plan
La Junta de Paz de Gaza ha exigido este viernes a Israel y a Hamás el cese inmediato de hostilidades y que firmen la hoja de ruta presentada por esta organización internacional, dirigida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y concebida para guiar la transición del enclave palestino en la posguerra, como paso previo al inicio de la segunda fase del plan 14 días después de la rúbrica.
Tanto Hamás como Israel deben completar "plenamente y sin demora" todos los compromisos bajo el protocolo acordado el año pasado en Sharm el Sheij (Egipto); el documento regula los pasos iniciales del plan, entre ellos dos puntos cruciales: el principio de la retirada de Israel y el desarme de Hamás.
Kallas celebra el plan para desarmar a Hamás como "un paso constructivo hacia la paz"
La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Kaja Kallas, dio la bienvenida este viernes al plan para desarmar a Hamás en Gaza, que calificó de "paso constructivo hacia la paz" si se aplica en su totalidad.
"Queda mucho por encajar para que esto funcione. El éxito depende del compromiso total de todas las partes", advirtió Kallas en un mensaje en X, donde señaló que verificar el cumplimiento de Hamás "será un reto importante" y que Israel deberá retirarse de Gaza "con el tiempo".
Trump anuncia un acuerdo para el "desarme total" de Hamás en el marco de su plan de paz para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "otros grupos armados" en Gaza, aseverando que, de ese modo, el enclave quedará en manos de "un nuevo Gobierno palestino al servicio de su pueblo". "Hoy, la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza", ha informado el mandatario en un mensaje en redes sociales en el cual ha reivindicado al mismo como un "paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas".
Irán afea a Guterres que eluda condenar a EEUU e Israel
El Ministerio de Exteriores de Irán ha afeado este jueves al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que no sea más específico en sus declaraciones, por ejemplo, eludiendo mencionar a Estados Unidos e Israel, "los dos principales culpables" de la guerra en curso, cuando aborda la situación en Oriente Próximo.
"¿Por qué no llama a las cosas por su nombre? ¿Por qué se niega a nombrar a los dos principales culpables: Estados Unidos e Israel? ¿Por qué rehúye condenar a quienes han concedido impunidad absoluta a los autores de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión?", se ha preguntado su portavoz, Esmaeil Baqaei, en sus redes sociales.
Israel incauta por primera vez tierras palestinas del Área A para hacer una carretera
El Ejército israelí ordenó incautar territorio del Área A de Cisjordania (totalmente bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, ANP) para conectar dos nuevos asentamientos mediante una carretera, según la organización israelí Kerem Navot, que defiende que se trata de la primera vez que Israel confisca terrenos de este tipo con fines civiles.
Según declaró a EFE Dror Etkes, fundador de la oenegé, la confiscación responde a la decisión de incautar 15 parcelas en manos de la ANP por parte del jefe del Mando Central del Ejército de Israel, Avi Bluth. Las órdenes fueron firmadas el pasado 8 de julio.
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