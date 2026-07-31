Crisis Migratoria
Trump dice que Estados Unidos acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones
El mandatario republicano asegura que EEUU vivirá una situación similar si los demócratas vuelven al poder
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de "terrible" la situación en Ceuta y advirtió de que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.
"Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", dijo Trump en declaraciones a la cadena Fox News.
Trump, cuyo gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses de que "no vivirán muy bien" si ganan los demócratas.
Miles de personas provenientes de Marruecos entraron el jueves de forma irregular en Ceuta, una crisis migratoria que ha dejado al menos 34 muertos.
Según el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 25.000 de las aproximadamente 49.000 personas que cruzaron la frontera.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España".
La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó el jueves a "las políticas globalistas de extrema izquierda" del gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.
Fuente: El Periódico
- Muere un camarero de 48 años mientras trabajaba en la fiesta de Santa Marta, en Pontearnelas
- Condenado a más de cuatro años de prisión un empresario de Pontevedra por vender como originales máquinas chinas de «lifting»
- El batallón de pesqueros de China ya se amontona frente a Chile tras faenar meses sin descanso en el Cono Sur
- Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña
- Un marinero de Arousa recupera en el mar una cadena perdida que movilizó a toda una playa: «La vida va de esto»
- Aquafarm Galicia logra la concesión y el permiso de actividad de la antigua mayor planta de oreja de mar de Europa
- Pulpo a raudales y bien de precio en Santa Marta
- La fiebre de Chayanne llega a Vigo: colas desde la madrugada para ver el concierto de Castrelos