Italia activa controles de pasaportes en aeropuertos y puertos por la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno de Giorgia Meloni ha jugado este viernes la carta del golpe de efecto. A media tarde, el Ministerio del Interior ha anunciado "el cierre de las fronteras marítimas y aéreas" con España dentro del espacio Schengen, en respuesta a la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos. El titular fue inmediato. La realidad, poco después, ha resultado más modesta.

España e Italia no comparten frontera terrestre. La medida, por tanto, solo puede incidir en los desplazamientos por vía aérea y marítima entre ambos países. Y ni siquiera ahí Roma cerrará nada: minutos después de la primera nota, el propio Ejecutivo italiano ha matizado enormemente el alcance real de su anuncio.

Lo que ocurrirá será, en concreto, que se pondrán en marcha "controles que efectuará la policía de frontera, específicos y selectivos hacia ciudadanos de terceros países, para verificar que poseen los documentos idóneos para circular en el ámbito Schengen". Más aún: "el restablecimiento de los controles de entrada en las fronteras aéreas y marítimas con España no supondrá ningún cambio para los viajes de los ciudadanos españoles y europeos hacia Italia, que seguirán, como de costumbre, pudiendo llegar a nuestro país sin ninguna carga burocrática. Para quien viaje desde Italia a España, no cambia nada", en palabras de fuentes gubernamentales italianas", según han puntualizado fuentes gubernamentales.

Ningún cambio para españoles e italianos

Traducido: controles puntuales a personas no europeas. Nada de barreras, nada de suspensión general. Solo otro último añadido, Roma ha pactado con Francia "un refuerzo" de los controles en la frontera terrestre entre ambos países. Y las medidas estarán en vigor al menos durante un mes, según la previsión el Gobierno.

La secuencia —anuncio grande, luego letra pequeña— no es casual, en un Italia ya con la vista puesta en las elecciones del año que viene. Tampoco es la primera vez que Roma recurre a una iniciativa similar contra un socio comunitario. De hecho, el país lo ha hecho en numerosas ocasiones con Eslovenia, con un argumento parecido: blindarse frente a supuestas infiltraciones terroristas por la ruta de los Balcanes. Pero también en esos casos, según expertos locales, los controles han acabado resultando ocasionales, no continuados, escasos.

Sánchez replica a las críticas

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este viernes que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia entre 2021 y 2026 duplican las de España y ha pedido respetar los tratados europeos. "La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no", ha dicho en un mensaje en X el jefe del Ejecutivo después de que el gobierno italiano planteara suspender la aplicación del tratado de Schengen de libre circulación y vinculara la crisis de Ceuta con su política migratoria.

En su mensaje, Sánchez señala que, según Frontex, entre 2021 y 2026 el número de entradas irregulares por Italia ascendió a 478.600; por los Balcanes occidentales, a 340.600; por Grecia, a 259.800; por España, a 234.760; y por la frontera oriental, a 48.000. "No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida", ha subrayado el presidente del Gobierno.

La Comisión Europea ha considerado este viernes que no se puede especular con los motivos de la llegada de migrantes a Ceuta y ha recordado que esa ciudad autónoma y Melilla no están sujetas a la normativa Schengen después de que, además de Italia, países como Finlandia o Dinamarca plantearan romper la colaboración con España en ese espacio de libre circulación.