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EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán que deja al menos tres muertos y dos heridos

Imagen de archivo de una batería de misiles Patriot en Estados Unidos

Imagen de archivo de una batería de misiles Patriot en Estados Unidos / EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

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EP

MADRID

Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en la isla de Qeshm, en pleno estrecho de Ormuz, tras la nueva andanada de ataques aéreos lanzada en la noche de este miércoles por Estados Unidos contra Irán en represalia, según ha defendido el Ejército norteamericano, por los "intentos de ataque" lanzados en la víspera contra las fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo.

"En un ataque perpetrado por el enemigo estadounidense contra una vivienda en la ciudad de Qeshm, los padres de la familia y un niño de dos años perdieron la vida, mientras que dos niños, de siete y nueve años resultaron heridos y fueron trasladados al hospital", ha lamentado la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Fars.

A su vez, horas antes, las autoridades de la gobernación de Juzestán informaron de ataques con misiles en los alrededores de la ciudad de Ahvaz, así como en las urbes de Abadán y Shadegán.

Ha sido a las 22.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos (las 4.00 horas en la España peninsular), cuando las fuerzas del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) han "completado con éxito" una "intensa" oleada de ataques contra Irán, en respuesta a "los intentos de ataque con misiles perpetrados ayer contra las fuerzas estadounidenses", según ha anunciado la institución castrense en un comunicado.

Concretamente, el Ejército estadounidense ha reivindicado ataques contra "decenas de objetivos" de la Guardia Revolucionaria, entre los cuales ha incluido centros de mando militares, instalaciones de misiles y drones, emplazamiento de vigilancia y defensa costera y medios marítimos.

"Los ataques tenían como objetivo reducir aún más las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del golfo", ha especificado agregando que "más de 50.000 militares estadounidenses" están desplegados actualmente en Oriente Próximo.

Cabe recordar que Irán confirmó en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de misiles balísticos contra la base aérea y el cuartel general del Ejército estadounidense en Jordania. No obstante, el Ejército de Estados Unidos aseguró haber "interceptado con éxito todos los misiles".

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Horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con propinar una "brutal paliza" a la República Islámica tras el "ataque sorpresa" contra los referidos activos e instalaciones estadounidenses en Jordania, donde las tropas únicamente tuvieron "unos minutos" para interceptar los misiles lanzados contra el territorio.

Fuente: El Periódico

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