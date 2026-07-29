Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rutte sobre el misil ruso en Polonia: "Es una consecuencia peligrosa de la guerra en Ucrania"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversó este jueves con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, después de que un misil ruso violase su espacio aéreo y dejase un cráter de 10 metros de diámetro, y aseguró que "este incidente es otro acto temerario de Rusia y una peligrosa consecuencia de su guerra contra Ucrania".

En un mensaje en sus redes sociales, Rutte dijo que tras detectar la presencia del misil, la OTAN y Polonia activaron sus defensas aéreas y terrestres. "Continuaremos reforzando nuestra preparación para defendernos de cualquier amenaza, incluidos los ataques con misiles", señaló el secretario general.