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"Amenaza para el orden público"

Francia ordena la expulsión de la comentarista prorrusa Xenia Fedorova, exdirectora de RT

El Gobierno francés considera que la columnista de CNews supone una amenaza para el orden público por difundir narrativas vinculadas a campañas de desinformación del Kremlin

Xenia Fedorova, exdirectora de RT France.

Xenia Fedorova, exdirectora de RT France. / XAVIER GALIANA / AFP

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Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

La comentarista prorrusa, Xenia Fedorova, columnista de CNews y exdirectora del canal RT France, ha sido objeto de una orden de expulsión, según informó el propio Ministerio del Interior este miércoles 29 de julio. En el comunicado emitido por el ministerio, el gobierno francés justifica esta decisión afirmando que “su comportamiento atenta contra los intereses fundamentales del Estado”, y su presencia en territorio francés “constituye, por este motivo, una amenaza particularmente grave y actual para el orden público”, reza el documento al que han tenido acceso varios medios de comunicación. 

La exdirectora de RT France, canal financiado por el Kremlin, es una figura representativa de la cadena de televisión CNews, desde donde “difundía narrativas propias de campañas de desinformación orquestadas por las autoridades rusas”, con el objetivo desestabilizar el orden público”, informan las autoridades. Una decisión que ha generado un gran revuelo en el país galo, y que desde el entorno del ministro Laurent Núñez insisten en que se trata de una decisión soberana que, en la práctica, revoca su permiso de residencia y le prohíbe trabajar en territorio francés.

Fedorova ya había sido objeto de investigación y veto, después de que el gobierno francés, junto con las autoridades europeas, prohibieran las actividades de RT France en el continente tras el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en 2022. A pesar de esto, Federova ha seguido defendiendo habitualmente las posturas del Kremlin en los medios de comunicación de la esfera de influencia del multimillonario ultraconservador, Vicent Bolloré, en los que colabora.

Un ataque a la libertad de expresión

Ahora, esta nueva decisión ha generado una ola de indignación en Canal+, propietaria de CNews, desde donde han emitido un comunicado condenando esta orden de expulsión: “Ofrecemos pleno apoyo a la Sra. Fedorova ante esta decisión ministerial” que consideran “un ataque particularmente grave a la libertad de expresión”, declararon en un comunicado de prensa conjunto.  

Fedorova “presentará inmediatamente un recurso” contra la orden de deportación, según declaró su abogado, Emmanuel Piwnica, a la Agencia France-Presse. “Esta decisión constituye un grave atentado contra la libertad de expresión de una periodista que siempre ha ejercido su profesión con la máxima integridad”, insistió.

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El Gobierno francés y el presidente Emmanuel Macron han calificado en varias ocasiones a Xenia Fedorova de “propagandista” del Kremlin, incluso miembros del grupo centrista Renew han pedido a la UE que imponga sanciones a la comentarista, por considerarla culpable de difundir “narrativas sumamente manipuladoras sobre la guerra en Ucrania y contra la UE”.

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Fuente: El Periódico

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