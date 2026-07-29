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Fallecimiento

"Será un orgullo francés para siempre": Encuentran muerto al DJ francés Kavinsky, famoso por el tema 'Nightcall' del filme 'Drive'

El músico fue hallado sin vida en su domicilio de París y los investigadores apuntan a un posible ictus como principal hipótesis de su fallecimiento.

Policía francesa

Policía francesa / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

El DJ francés Kavinsky, estrella de la electrónica francesa y conocido por temas como 'Nightcall', de la banda sonora de la película 'Drive' (2011), fue hallado muerto en su casa de París, a los 50 años. Según informaron las autoridades, el artista fue encontrado por un vecino en su domicilio el martes por la noche.

El músico, nacido en el departamento de Sena-Saint Denis (a las afueras de París) y cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, debía actuar en el festival Garten on the beach de Deauville este 8 de agosto, sin embargo, la vida tenía otros planes. Los forenses ahora trabajan para esclarecer las causas de la muerte, pero la priemra hipótesis es de que sufriera un accidente cerebrovascular (ICTUS), porque había sufrido fuertes dolores de cabeza en los días precedentes.

La noticia ha conmovido a toda la sociedad francesa, incluyendo, al presidente Emmanuel Macron, quien no ha dudado en expresar su conmoción a través de un comunicado. "Kavinsky será un orgullo francés para siempre", afirmó el jefe de Estado. También el ministerio de cultura ha querido rendirle homenaje: "Una de las voces más singulares" de Francia, cuya música "seguirá trascendiendo generaciones y fronteras", escribió la ministra Catherine Pégard.

Su última aparición

La última aparición pública de Kavinsky fue en el concierto de The Weeknd en el Stade de France de París el 10 de julio. El DJ fue el telonero del artista, quien le rindió homenaje en el escenario, afirmando que The Weeknd no existiría "sin París, sin Daft Punk, sin Justice, sin Kavinsky, sin Charlotte Gainsbourg, sin Gaspar Noé".

Kavinsky y The Weeknd ya habían colaborado en el tema "Odd Look", del álbum OutRun del DJ, publicado en 2013.

Icono de la electrónica francesa

Figura de la música electrónica francesa, Kavinsky fue una de las estrellas de la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de 2024, donde interpretó precisamente una nueva versión de su éxito 'Nightcall' junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle.

El también productor, clave en el desarrollo del género 'synthwave', tenía un estilo fuertemente influenciado por la música de los años ochenta, la estética de los videojuegos antiguos y el 'house' francés. Tras iniciarse en el mundo de la actuación, dio el salto a la música en 2005 influenciado por su amigo el director francés Quentin Dupieux, que le regaló un ordenador que ya no usaba.

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Para sus portadas e iconografía, creó el personaje de un zombi de piel azul y ojos rojos llamado Kavinsky que, según su trasfondo de ficción, resucitó en 2006 para hacer música tras haber estrellado su Ferrari Testarossa en 1986.

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Fuente: El Periódico

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