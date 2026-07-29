Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.

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Fuente: El Periódico

El Ejército de Israel detiene a otros doce palestinos en nuevas operaciones en Cisjordania El Ejército de Israel ha detenido este miércoles a otros doce palestinos en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo durante la noche contra las localidades de Burin, Madama y Tell, en el sur de la gobernación cisjordana de Nablús, en el marco del aumento de la violencia a manos de colonos israelíes registrada en la zona. En esta zona de Nablús ha sido detenida una decena de personas, mientras que otros dos habrían sido arrestados en las localidades de Farun y Saida, cerca de Tulkarem, donde se han realizado varios registros, según informaciones de la agencia palestina de noticias WAFA.

Al menos 20 muertos en los bombardeos de EEUU y Arabia Saudí contra instalaciones de milicias proiraníes en Irak Al menos 20 personas han muerto y 32 han resultado heridas la madrugada de este miércoles en el marco de los ataques perpetrados por las fuerzas estadounidenses y saudíes contra varias instalaciones de las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak. Las propias FMP han indicado que el número de fallecidos es de momento "preliminar", por lo que podría aumentar a medida que se evalúan los efectos de estos ataques, que han alcanzado posiciones de las milicias en las provincias de Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk, Kerbala y Diyala, tal y como recoge un comunicado de la coalición de estas milicias, mayoritariamente chiíes.

Jordania intercepta otros cinco misiles procedentes de Irán Las Fuerzas Armadas de Jordania han informado este miércoles de que han logrado interceptar y derribar otros cinco misiles procedentes de Irán tan solo horas después de que se hayan reanudado los ataques lanzados por Irán y Estados Unidos en la región, donde la ofensiva ha atravesado un breve parón tras casi dos semanas de intensos bombardeos. El Ejército jordano ha indicado en un comunicado que el sistema de defensa antiaéreo ha "logrado neutralizar a lo largo de la mañana cinco misiles procedentes de Irán que tenían como objetivo el territorio jordano".

Milicias en Irak dicen que "varios" de sus miembros han muerto en un ataque de A.Saudí y EEUU Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) de Irak aseguraron que "varios de sus miembros" han muerto y han resultado heridos en un ataque lanzado este miércoles por Estados Unidos y Arabia Saudí, en una expansión de la guerra entre Teherán y Washington. "Esta mañana, varias sedes oficiales de las Fuerzas de Movilización Popular en diversas partes de Irak fueron blanco de ataques terroristas perpetrados por fuerzas estadounidenses y saudíes", indicaron las FMP, compuestas por varias formaciones armadas chiíes proiraníes, en un comunicado.

EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos Estados Unidos frustró este martes un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, en el primer ataque de este tipo desde que el presidente Donald Trump afirmó que Washington y Teherán estaban negociando.

Netanyahu califica de "excelente" su reunión con Trump sobre las armas de Irán El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó este miércoles de "excelente" su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en el marco de su visita a Washington, y destacó el objetivo compartido de impedir que Irán obtenga armas nucleares. "Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Cuando digo excelente, no es solo un cumplido protocolario", afirmó Netanyahu en declaraciones traducidas del hebreo y compartidas por su oficina. "Fue una conversación de plena colaboración, de apoyo mutuo, con un entendimiento del objetivo compartido de garantizar que Irán no tenga armas nucleares, y también otros objetivos", añadió.

Irán dice que negocia con Omán una nueva ruta para Ormuz bajo control iraní Irán afirmó este martes que mantiene conversaciones con Omán sobre una nueva ruta para la navegación en el estrecho de Ormuz bajo control iraní y aseguró que el estratégico paso marítimo no volverá a la situación anterior a la guerra con Israel y Estados Unidos. El viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos, Kazem Garibabadi, dijo en una entrevista con el Club de Jóvenes Periodistas (YJC) que Omán propuso diseñar una ruta en la que el 50 % estuviera bajo control de Irán y el otro 50 % bajo control omaní, una fórmula que, en su opinión, "no resuelve las preocupaciones de Irán".

Trump y Netanyahu se reúnen por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera reunión desde el inicio, hace cinco meses, de la guerra contra Irán. El encuentro, el octavo entre Trump y Netanyahu desde que el presidente estadounidense regresó al poder, en enero de 2025, estuvo cerrado a la prensa y se produjo antes de que los dos líderes asistan a los funerales en Washington del senador republicano Lindsey Graham, ferviente simpatizante de la causa israelí. En un breve mensaje en X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó de "positiva" y "productiva" la reunión, que comenzó a las 11:03 hora de Washington (15:03 GMT) y duró aproximadamente una hora y media. Por su parte, Netanyahu publicó en redes una imagen sonriente junto a su "amigo" Trump en el Despacho Oval.

La ONU alerta de una "peligrosa" escalada de violencia en Cisjordania pese a alto el fuego La ONU alertó este martes de una "peligrosa" escalada de violencia en Cisjordania a pesar del alto el fuego en Gaza y reclamó medidas para aplicar plenamente el plan de paz para el enclave. "La situación en Cisjordania se está deteriorando rápidamente. Esto está agravando las condiciones, ya de por sí alarmantes, en el resto de Palestina, y cada vez es más probable que se produzca una escalada más amplia", declaró el coordinador especial adjunto de la ONU para la paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov.