Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

El canciller Friedrich Merz optó por una remodelación de su Gobierno para rodearse de personas de su máxima confianza. Su objetivo inminente es atrincherarse ante la maratón electoral alemana de septiembre, que se presenta muy cuesta arriba para su coalición de Gobierno. El detonante de la maniobra es la dimisión de su líder en el grupo parlamentario, Jens Spahn, apeado del puesto por haber recurrido a un vientre de alquiler para convertirse en padre. El resultado es un carrusel de relevos al que, según avanzó el propio Merz, seguirán próximamente "otros cambios".

El de mayor relevancia, anunciado por Merz tras convocar a los medios a las 09.00 horas de este viernes, es el paso de su ministro en la Cancillería, Thorsten Frei, al puesto de jefe del grupo parlamentario que deja vacante Spahn. Se espera de Frei, muy afín a Merz, que sujete las riendas de sus diputados tras reiterados votos disidentes, incluidos los revelados en una fallida primera votación de investidura del canciller, en mayo de 2025.

A Frei le sucederá en el ministerio de la Cancillería, con competencias en la coordinación de los servicios secretos, la hasta ahora titular de Sanidad, Nina Warken. Para Merz, la gestión de Warken en Sanidad, incluida una reforma con notorios recortes de prestaciones, evidencia su "capacidad para sacar adelante" proyectos complejos.

El siguiente escalafón es el paso a Sanidad de Carsten Linnemann, secretario general de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido que lidera Merz. Este carrusel se barajaba ya desde la dimisión de Spahn. Pero, además, el canciller añadió la designación como secretario de Estado para las relaciones con los poderes regionales, los ‘länder’, un controvertido lobiísta de la CDU Philipp Amthor, con varios lamparones por sospechas de corrupción.

Viento en contra en las urnas

La remodelación afecta solo a puestos de su CDU, aunque la elección de Frei como jefe parlamentario de los conservadores debe ser ratificada también por su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CSU). La próxima semana se procederá a la votación, en plena pausa parlamentaria.

Spahn dimitió el fin de semana pasado tras revelar que él y su marido, Daniel Funke, habían sido padres gracias a un vientre de alquiler en Estados Unidos. La gestación subrogada está prohibida en Alemania. Spahn había apoyado sucesivas resoluciones del partido en contra de su legalización.

Noticias relacionadas

El escándalo ha sacudido las vacaciones de la clase política y retrasado las del canciller. A los conservadores y sus socios socialdemócratas les espera un septiembre duro. Hay elecciones regionales en el este del país, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se alzará, según los sondeos, como primera fuerza con más del 40 % de los votos. A esos comicios se suman los de la ciudad-estado de Berlín, donde asimismo se perfila un despunte de la AfD, en pugna con la Izquierda por el primer puesto.