Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Villa de PitanxoVenta Metalships & DocksEmergencia nacional incendiosAtrapados velutinasComisiones fiestasVigo abole prostitución
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

La nueva campaña de bombardeos estadounidenses busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales en Ormuz

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron este jueves una nueva noche de ataques contra objetivos militares iraníes, la decimotercera consecutiva, en una operación destinada a exigir responsabilidades a Irán y reducir las amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra la navegación comercial. Los ataques comenzaron a las 18:45 hora del este de EE.UU. (02:45 del viernes en horario peninsular español), según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que no ofreció detalles sobre los objetivos alcanzados en esta nueva jornada de operaciones.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vendidos a Omán dos gigantes de la pesca de 120 metros de eslora y antiguo pabellón de la URSS
  2. Gonzalo, el primer bebé vigués del Mundial que nació «en la prórroga»
  3. Decisión definitiva: Nueva Pescanova abandona el proyecto de cría de pulpos en cautividad en Canarias
  4. Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
  5. Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse
  6. Caseros de Vigo cobran 300 euros de suplemento por pareja en los alquileres de habitaciones
  7. Detienen en Cambados al narcotraficante Ramón Canto Nine, «Moncho Vilaboa»
  8. Un conductor embiste marcha atrás a un coche de la Policía Local de Salceda tras una persecución

Francia pide ayuda a la UE para controlar los tres grandes incendios que tiene activos

Francia pide ayuda a la UE para controlar los tres grandes incendios que tiene activos

Una mujer asegura que la perra de Chenoa es su mascota desaparecida: ¿puede una prueba de ADN demostrar de quién es un perro?

La NASA fotografía un enorme agujero en medio de un fiordo del Ártico y su explicación ayuda a entender el cambio climático

La NASA fotografía un enorme agujero en medio de un fiordo del Ártico y su explicación ayuda a entender el cambio climático

Mapfre compra la aseguradora estadounidense Safety por 1.352 millones de euros

Mapfre compra la aseguradora estadounidense Safety por 1.352 millones de euros

Usó el número de su madre para hablar por WhatsApp con su pareja en Ourense pese a que una orden judicial se lo prohibía

Usó el número de su madre para hablar por WhatsApp con su pareja en Ourense pese a que una orden judicial se lo prohibía

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Abre en el Museo de Pontevedra la exposición póstuma dedicada a José Freixanes

Abre en el Museo de Pontevedra la exposición póstuma dedicada a José Freixanes

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia
Tracking Pixel Contents