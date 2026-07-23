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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán dice haber atacado objetivos de EEUU en Baréin y Jordania, incluido un centro de Amazon

Israel mata a seis miembros de una familia, entre ellos cuatro niños, en la ciudad de Gaza

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Sara Fernández

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado además objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de EEUU en Oriente Medio en respuesta a los recientes bombardeos contra territorio iraní. "Los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria (...) atacaron con varios misiles de crucero el centro de datos principal de la empresa estadounidense Amazon en Baréin, destruyéndolo por completo", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado, según informó la agencia Tasnim.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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