Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Los hutíes de Yemen reivindican ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo por "violar" el bloqueo contra Arabia Saudí

Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado en la madrugada de este jueves un ataque con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo a los que ha acusado de "violar el bloqueo impuesto" por las milicias contra Arabia Saudí en respuesta a lo que el grupo describe como un continuo "asedio" por parte de de Riad.

"Las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo una operación militar de alta calidad contra dos petroleros saudíes que han violado el bloqueo impuesto por las Fuerzas Armadas en el mar Rojo", ha afirmado en un comunicado el portavoz de las milicias hutíes, Yahya Sari, que ha precisado que los buques en cuestión son el 'Encelia' y el 'Layla'. Según el portavoz, "la operación se ha llevado a cabo con misiles balísticos y de crucero, así como con drones", y habría provocado "un gran incendio en ambos buques". Asimismo, Sari ha asegurado que las milicias "han obligado a aproximadamente diez embarcaciones a retirarse y regresar". "Las Fuerzas Armadas continuarán sus operaciones navales contra el enemigo saudí y persistirán en aplicar la ecuación 'Asedio por asedio'", ha subrayado el portavoz.

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