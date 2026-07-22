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Polémica medioambiental

La reintroducción de dos pesticidas prohibidos en Francia provoca la dimisión de la ministra de Transición Ecológica

La controvertida ley autoriza, de forma excepcional y bajo criterios estrictos, dos fármacos nocivos para las abejas para un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas

La ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut.

La ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut. / Europa Press

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EFE

Barcelona

Nuevo golpe para el frágil Ejecutivo francés de Sébastien Lecornu, que gobierna con una débil mayoría parlamentaria. La ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, ratificó su decisión de presentar este miércoles su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, tras la aprobación el martes de la ley agrícola de emergencia, que reintroduce en casos excepcionales dos pesticidas prohibidos en Francia y nocivos para las abejas. "He dicho muchas veces que la política no es mi mundo", señaló Barbut en un mensaje difundido este miércoles en su cuenta en la red social LinkedIn, en el que explicó que aceptó asumir el cargo convencida de que aún era posible "ser útil" y lograr avances concretos en materia medioambiental "sin grandes anuncios ni promesas irrealizables".

La ministra aseguró que durante los nueve meses que ha permanecido en el Ejecutivo ha tratado de defender "lo que no se manifiesta, no vota y no grita": "El silencio de nuestros bosques, la calidad de nuestra agua, la pureza de nuestro aire, la riqueza de nuestros suelos y la diversidad de la vida", dijo. Sin embargo, admitió que "las fuerzas que se oponen" a esa agenda "se han vuelto tan poderosas" que ya no dispone de los medios para llevar adelante su proyecto.

"Por eso anuncié ayer al primer ministro (Sébastien Lecornu) que ya no se reúnen las condiciones para mi permanencia en el Gobierno y que, en consecuencia, presentaré hoy mi dimisión al presidente de la República", argumentó Barbut. El entorno de la ministra ya había filtrado a la prensa que dejaría el cargo si la norma salía adelante y, una vez aprobada definitivamente, su Gabinete confirmó que formalizaría la renuncia antes del Consejo de Ministros previsto este miércoles.

Controversia legislativa

Barbut ya había adelantado el martes que abandonaría el Ejecutivo como consecuencia de la aprobación de la ley agrícola de emergencia, una iniciativa impulsada por el Gobierno macronista que ha generado una fuerte controversia dentro y fuera del Ejecutivo por permitir, bajo condiciones excepcionales, la reintroducción de dos pesticidas prohibidos en Francia.

La ley de la discordia permite que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) autorice, de forma excepcional y bajo criterios estrictos, el uso de las sustancias activas acetamiprid y flupyradifurona -prohibidas en Francia, aunque autorizadas en la Unión Europea- para un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas.

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La ya exresponsable de la cartera de medioambiente, de 69 años, es economista y una reconocida experta en diplomacia climática. Fue nombrada ministra de Transición Ecológica, de la Biodiversidad y de las Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza en octubre de 2025. Fue secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (2013-2019) y directora ejecutiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (2006-2012). También ocupó cargos de responsabilidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Agencia Francesa de Desarrollo, presidió WWF Francia entre 2021 y 2023 y ejerció diversas misiones como enviada especial francesa para el clima y la biodiversidad.

Fuente: El Periódico

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