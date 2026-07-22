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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Irán dice haber atacado objetivos de EEUU en Baréin y Jordania, incluido un centro de Amazon
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Irán afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado además objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de EEUU en Oriente Medio en respuesta a los recientes bombardeos contra territorio iraní. "Los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria (...) atacaron con varios misiles de crucero el centro de datos principal de la empresa estadounidense Amazon en Baréin, destruyéndolo por completo", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado, según informó la agencia Tasnim.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Acuerdo nuclear con Arabia Saudí
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudí que permitiría a este país árabe tener un programa nuclear civil y le abriría potencialmente la puerta al enriquecimiento de uranio, según informan este miércoles diferentes medios. El acuerdo busca fortalecer los lazos entre EE.UU. y Arabia Saudí en un contexto de tensión por la guerra en Irán, recoge The New York Times.
Altos mandos del Pentágono evitan aclarar si EEUU puede atacar el búnker nuclear de Irán
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, evitaron este martes responder con claridad a las preguntas de senadores de ambos partidos sobre la capacidad militar estadounidense para destruir instalaciones nucleares subterráneas de Irán y fueron cuestionados sobre las motivaciones de la campaña militar, después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar en breve la llamada Montaña Pico. Durante la audiencia, convocada para que el Pentágono solicitara más fondos para la guerra contra Irán, el senador republicano John Kennedy preguntó a Hegseth si Estados Unidos tiene capacidad para destruir lo que se encuentre bajo la Montaña Pico.
Francia convoca al encargado de negocios de Irán en París tras la agresión a dos de sus diplomáticos
Francia convocó este martes al encargado de negocios de Irán en París debido a la "acción de intimidación extremadamente grave" sufrida el pasado día 19 por dos agentes de la embajada francesa en Teherán. Durante la reunión, el secretario general de Exteriores, Martin Briens, expresó al diplomático iraní la "más firme condena" de Francia por lo que calificó como una agresión "premeditada y deliberada". Francia consideró que constituye una violación flagrante del derecho internacional y de las Convenciones de Viena, que garantizan la seguridad del personal diplomático y regulan las relaciones entre los Estados, informó el Ministerio.
Trump dice estar dispuesto a dialogar con Hezbolá si el Líbano se lo pide
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes estar dispuesto a dialogar con el grupo chií Hezbolá, aliado de Irán, si el presidente libanés, Joseph Aoun, se lo pidiera. El mandatario de la Casa Blanca señaló que "habla con todo el mundo", incluso con personas con las que "muchos creen que no debería hablar, y las cosas salen bien". "Si el presidente libanés dice que quiere que hable con Hezbolá, yo lo haré", declaró Trump a la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con Aoun para dar un impulso a las negociaciones entre el Líbano e Israel, países vecinos sin relaciones diplomáticas, con el objetivo de cerrar un acuerdo de paz que permita la retirada de las tropas israelíes del sur libanés.
Trump asegura que Estados Unidos atacará "muy pronto" a un búnker nuclear iraní
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este mares que su país atacará "muy pronto" la Montaña del Pico de Irán, una instalación nuclear subterránea cercana a la ciudad de Natanz, en el centro de la República Islámica. "Probablemente atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Normalmente no diría eso. Si creyera que pueden hacer algo, jamás lo diría. Pero atacaremos esa zona muy pronto, y con mucha fuerza", declaró Trump a la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés, Joseph Aoun. El republicano respondió así al ser cuestionado sobre si cree que el Gobierno iraní ha trasladado centrifugadores nucleares a dicha instalación subterránea.
El ejército israelí confirma "disparos de advertencia" contra tropas libanesas
El Ejército israelí confirmó este martes haber abierto fuego contra tropas libanesas, en lo que describió como "disparos de advertencia al aire" después de que, según indicó, el contingente libanés penetrara más allá de la zona de repliegue establecida. Según un comunicado militar israelí, esta mañana un grupo de militares libaneses, junto a "un vehículo de ingenieros", penetraron unos 150 metros dentro del territorio ocupado por Israel en el municipio de Zawtar al Gharbiya, "en contra de los acuerdos entre las partes". "Los soldados de las FDI que operaban en el área realizaron disparos de advertencia al aire, que no pusieron en peligro al personal de las Fuerzas Armadas Libanesas, con el fin de alejarlos", continúa el texto, que dice que la zona en la que ingresaron "no forma parte del área piloto".
Tras los disparos, el Comando del Ejército del Líbano -que nunca ha intervenido en la guerra entre Israel y el grupo chií Hizbulá y se ha limitado a realizar tareas humanitarias y de socorro- advirtió de que "este ataque obstaculizará la implementación de las medidas de despliegue".
Israel mata a otros tres palestinos en Gaza, elevando a 11 los muertos este martes
El Ejército israelí mató a tres personas más este martes en un bombardeo contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza, aumentando a once -entre ellos cuatro niños- la cifra total de asesinados hoy, pese al alto el fuego vigente que Israel sigue sin respetar. El último ataque aéreo israelí alcanzó un apartamento en la zona de Al Samr, al este de la ciudad de Gaza (norte de la Franja), matando a tres personas cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital Al Shifa, según confirmó a EFE una fuente de este centro médico. Los fallecidos permanecen sin identificar.
Horas antes, el Ejército israelí había matado a otras ocho personas en dos ataques distintos.
Por la mañana, un ataque israelí mató a seis miembros de la familia Al Masri -el padre, la madre y sus cuatro hijos, de 5, 9, 11 y 12 años- en un bombardeo contra su vivienda en el sur de la ciudad de Gaza, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.
Después del mediodía, el Ejército mató a tiros a dos hombres en el ataque contra un vehículo a la entrada de la ciudad de Al Zahra (centro), identificados como Raed al Omsi, de 34 años, y Nabhan al Omsi, de 53 años, profesor de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), informó el hospital de los Mártires de Al Aqsa, al que fueron trasladados los cadáveres.
Jordania intercepta cinco drones
El Ejército jordano interceptó este martes drones iraníes, sin registrar víctimas ni daños en el país árabe, después de que Irán asegurara haber alcanzado objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de Estados Unidos en Oriente Medio. Una fuente militar responsable del Comando General de las Fuerzas Armadas de Jordania aseguró que interceptaron "cinco drones lanzados desde Irán anoche y esta mañana", según indicó este martes un comunicado castrense, que no especificó dónde ocurrió el ataque.
Preocupación en el sudeste asiático
Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), una región muy dependiente de las importaciones de combustible procedentes del Golfo Pérsico, expresaron este martes su "profunda preocupación" por la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. "Nos preocupa enormemente que estos acontecimientos socaven gravemente los esfuerzos de los principales mediadores y reduzcan las perspectivas de una solución pacífica mediante el diálogo y la diplomacia", remarcaron los cancilleres en un comunicado conjunto durante su reunión anual en Manila.
EEUU lanza una nueva oleada de bombardeos sobre Irán
El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ha informado este lunes de que ha lanzado una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, en la décima noche consecutiva de ataques. "Hoy a las 16.00 horas costa este (22.00 hora peninsular española) las fuerzas estadounidenses han iniciado una nueva ola de ataques contra Irán por orden del comandante en jefe", ha publicado el CENTCOM en redes sociales. Esta nueva oleada de ataques "está designada para degradar más la capacidad militar iraní empleada para atacar a el tráfico marítimo mercante en el estrecho de Ormuz".
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