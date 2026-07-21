Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Burnham conversa con Zelenski

El nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, conversó este lunes con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en sus primeras llamadas con líderes internacionales tras convertirse en el jefe del Gobierno británico en sustitución de Keir Starmer.

Burnham conversó con Zelenski, a quien reafirmó el "firme compromiso" del Reino Unido con Ucrania y subrayó que "no habría absolutamente ningún cambio" en el enfoque británico en lo que respecta a la presión sobre Rusia, de acuerdo con Downing Street.

Por último, el nuevo primer ministro británico habló esta tarde con la presidenta de la Comisión Europea, a la que le expresó que forjar una relación "más estrecha y ambiciosa" con la Unión Europea (UE) es "clave" para el éxito, tanto en el Reino Unido como en Europa.