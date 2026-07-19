Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un ataque ruso con misiles deja al menos siete heridos en Kiev y daños en varios edificios residenciales

Al menos siete personas han resultado heridas durante un ataque ruso con misiles balísticos registrado durante la madrugada de este domingo en Kiev, ocasionando además daños en varios edificios residenciales e incendios que han forzado la movilización de los servicios de emergencia en varios puntos de la capital ucraniana.

Según ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, seis de los heridos han sido trasladados a centros hospitalarios, mientras que otra persona ha recibido asistencia médica en el lugar de los hechos. Además, los equipos de rescate han evacuado a cinco personas de inmuebles afectados por el ataque.