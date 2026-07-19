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El Gobierno argentino decretará festivo el lunes en el sector público si ganan el Mundial

Archivo - El presidente argentino, Javier Milei

Archivo - El presidente argentino, Javier Milei / Sebastián Hipperdinger - Europa Press - Archivo

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Europa Press

El Gobierno argentino decretará fiesta para el lunes en el sector público con motivo del regreso de la selección argentina de fútbol si se impone en la final del Mundial que se disputa este domingo en Nueva York con la selección española como rival.

La medida se aplica a la administración pública nacional, mientras que en el caso del sector privado, será cada empresa la que decida si se adhiere o no al descanso extraordinario, según recoge la prensa argentina.

El Gobierno trabaja ya en la organización de los festejos para recibir al equipo y acompañar una posible nueva celebración, la segunda consecutiva en mundiales.

Una hipotética celebración

La resiencia presidencial oficial, la Casa Rosada, estaría disponible para una eventual celebración. Allí, el presidente Javier Milei recibiría a los jugadores, según la propuesta oficial, aunque la decisión final dependerá de los jugadores y del cuerpo técnico, que aún no ha confirmado nada al respecto.

También el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se ha ofrecido a organizar un escenario en la avenida Del Libertador para recibir al equipo, aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no ha confirmado ningún recorrido.

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La prioridad será garantizar la seguridad de los futbolistas y evitar las complicaciones que se produjeron durante los festejos del Mundial de Qatar 2022, cuando el desfile debió interrumpirse por la enorme cantidad de personas asistentes.

Fuente: El Periódico

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