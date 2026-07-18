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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
La nueva escalada bélica entre Washonton y Teherán alcanza a varios países del Golfo y a Jordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Irán advierte de una guerra "total" si EEUU continúa "dos o tres días más" con sus ataques
El asesor militar del líder supremo de Irán, Mohsen Rezaei, ha señalado este viernes que Estados Unidos se arriesga a una guerra "total" si continúa "dos o tres días más" con sus ataques, después de que Washington haya lanzado por séptima noche consecutiva ataques contra la República Islámica, confirmando la escalada militar de las últimas jornadas y dejando en papel mojado el acuerdo firmado con Teherán hace un mes.
"Si los ataques estadounidenses continúan durante dos o tres días más, entraremos en una fase ofensiva total. En una fase ofensiva a gran escala, Irán ya no se conformará con la represalia, y ninguna frontera política estará a salvo de la agresión iraní", ha avisado Rezaei en declaraciones a la cadena estatal iraní, IRIB.
En este sentido, ha incidido en que Estados Unidos ha violado los términos del acuerdo mientras que Israel ha incumplido respecto a la retirada del sur del Líbano. "La creación de una ruta ilegal a través del estrecho de Ormuz, a pesar de la apertura de la ruta legal iraní, la falta de respeto a la soberanía de la República Islámica de Irán, la agresión militar contra las costas iraníes y la negativa a liberar los bienes incautados fueron algunos de los puntos que Estados Unidos violó en el memorando de entendimiento", ha enumerado, en un nuevo reproche a Washington.
EEUU confirma una nueva ronda de ataques contra Irán en la séptima noche consecutiva
El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este viernes una nueva ronda de bombardeos contra Irán en la séptima noche consecutiva de ataques, confirmando la escalada militar de las últimas jornadas y cuando el acuerdo firmado entre Washington y Teherán se ha convertido en papel mojado por las acciones de ambos.
En un mensaje en redes sociales, el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha informado del inicio de una una serie de ataques contra Irán, recalcando que se cumple una semana de ataques continuados.
"Los ataques tienen como objetivo seguir mermando las capacidades militares iraníes, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe", ha detallado, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha vuelto a elevar el tono contra Irán incidiendo en que atacará infraestructruas críticas hasta que Teherán se avenga a negociar.
Qatar condena un bombardeo de Irán a una base de EEUU: "Es responsable de los ataques y de las consecuencias"
Las autoridades de Qatar han condenado este viernes el bombardeo de Irán a una importante base militar de Estados Unidos a las afueras de Doha, incidiendo en que la República Islámica "es responsable de los ataques y de las consecuencias que se deriven".
"El Estado de Qatar condena enérgicamente los nuevos ataques perpetrados por Irán contra su territorio, así como contra los territorios de Jordania, Bahréin y Kuwait, y los tacha de 'violación flagrante' de la soberanía y la integridad territorial de los países afectados", ha indicado el Ministerio de Exteriores qatarí en un mensaje en redes sociales en el que ha incidido en la "grave violación" de las normas internacionales que supone esta acción, reivindicada por la Guardia Revolucionaria.
"Qatar considera a Irán plenamente responsable, en virtud del Derecho Internacional, de los ataques y de cualquier consecuencia derivada de los mismos", ha recalcado, apuntando a que Qatar se reserva "todo su derecho a responder" basándose en la Carta de Naciones Unidas.
Registrado un "incidente" entre un buque petrolero y fuerzas navales ante las costas de Omán
Un buque petrolero y fuerzas militares se han visto implicados en un "incidente", en principio una interceptación, a unas 100 millas náuticas (unos 185 kilómetros) al este de Duqm, ciudad costera de Omán.
El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada de Reino Unido, ha informado del "incidente" en el que la embarcación petrolera "fue objeto de una interacción en el marco de las actividades militares que se están llevando a cabo en la región".
"Las autoridades están al corriente de los hechos y se siguen realizando las investigaciones pertinentes", ha añadido.
"Varios" militares kuwaitíes resultan heridos en nuevos ataques de represalia de Irán
"Varios" efectivos de las Fuerzas Armadas de Kuwait resultaron heridos en los nuevos ataques de represalia lanzados por Irán contra el país, anunció la institución este viernes en un comunicado, en medio del recrudecimiento de las hostilidades entre Estados Unidos y la República Islámica.
La institución castrense, que no especificó un número, dijo que el jefe de Estado Mayor, Jaled Diraj Saad, visitó a "varios heridos de los miembros de la Fuerza Terrestre Kuwaití que sufrieron lesiones a raíz del ataque con aviones no tripulados hostiles contra varias instalaciones y campamentos pertenecientes al Ejército kuwaití".
La nota especificó que estos efectivos resultaron heridos "esta mañana tras la agresión iraní criminal", aunque no detalló el número de víctimas ni la gravedad de sus lesiones.
Irán lanza numerosos ataques sobre Catar, Baréin y Kuwait en respuesta a ofensiva de EEUU
Irán ha lanzado numerosos ataques militares sobre Catar, Baréin y Kuwait en las últimas horas, como parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos contra el país persa, recrudecida desde el fin de semana pasado, informaron este viernes fuentes gubernamentales.
El Ministerio de Defensa de Catar ha confirmado que está interceptando "varios ataques contra el Estado", que han sido reivindicados por Teherán, según comunicados de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), difundidos por la agencia Tasnim, vinculada a este cuerpo militar.
Al menos tres muertos y doce heridos en los ataques de EEUU
Al menos tres personas han muerto y otras doce han resultado heridas a causa de nuevos ataques perpetrados este jueves por Estados Unidos contra el sur de Irán.
El balance preliminar ha sido difundido por la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan, citada por la agencia de noticias iraní Mehr, que precisa que siete de los heridos han sufrido una conmoción cerebral por la onda expansiva del ataque.
Fruto de este bombardeo en un barrio de Bandar Abbas, una torre de comunicaciones ha resultado afectada, provocando cortes de electricidad en esta zona.
EEUU lanza nuevos ataques contra el sur de Irán que dejan ya varias víctimas
El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este jueves el lanzamiento de nuevos ataques contra Irán, siendo la sexta jornada consecutiva en que bombardea el país asiático, que se ha saldado ya con víctimas.
"Hoy, a las 14:00 h (hora del Este), las fuerzas estadounidenses comenzaron a llevar a cabo una nueva oleada de ataques contra Irán por sexta noche consecutiva con el fin de debilitar aún más las capacidades militares iraníes.
El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha precisado que sus fuerzas han dado inicio a las 21.00 horas (hora peninsular española) de este jueves a una "nueva oleada de ataques" contra territorio iraní para "debilitar aún más las capacidades militares" de este país, sin dar más detalles.
Irán vaticina una inminente guerra híbrida por parte de EE.UU. que escalará el conflicto
Irán no descarta tener que enfrentar una o varias guerras más desencadenadas por Estados Unidos, de quien asegura que ultima una campaña híbrida que involucraría no sólo bombardeos, sino asesinatos, el uso de mercenarios, ciberataques y provocaciones desde dentro de la propia República Islámica.
Washington tendría previsto lanzar la campaña en cuanto termine el Mundial de fútbol que está albergando actualmente, afirman este jueves fuentes diplomáticas de Teherán, que advierten que han calculado estos y otros escenarios y que están más preparados que el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán.
Fuentes iraníes sospechan que fuerzas extranjeras podrían aprovechar las fronteras terrestres para actuar, aunque no ven viable una incursión de ese tipo a gran escala.
Kuwait intercepta nuevos ataques con drones iraníes
Las defensas aéreas kuwaitíes interceptaron este jueves ataques de drones "hostiles como consecuencia de la agresión iraní", en el segundo incidente en esta jornada tras los registrados esta madrugada y en medio de escalada militar entre Estados Unidos e Irán en el golfo Pérsico.
"Las defensas aéreas kuwaitíes están interceptando ataques de drones hostiles tras la agresión iraní", indicó en un comunicado el Ejército kuwaití, sin especificar las zonas dónde se han producido los incidentes ni precisar si ha habido daños materiales o víctimas.
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