Alemania se acopla al paraguas nuclear de Francia y anuncia sus primeras maniobras compartidas

Alemania se acoplará al paraguas nuclear francés, lo que se materializará con las primeras maniobras atómicas compatidas de su historia. Los soldados alemanes participarán desde su condición de miembros del ejército convencional, mientras que la parte francesa incorporará la componente atómica. Ocurrirá previsiblemente el próximo otoño y en medio de las incógnitas que se ciernen sobre el eje franco-alemán, si llega al poder la ultraderecha de Marine Le Pen.

"Haremos todo lo posible por mantener la cooperación más estrecha dentro del eje franco-alemán, independientemente de lo que decida el elector francés", afirmó el canciller alemán, Friedrich Merz, preguntado sobre el impacto de las elecciones presidenciales francesas del próximo año sobre Alemania. "No crean lo que dicen las encuestas ahora (…) Confíen en el voto del pueblo francés", añadió el presidente Emmanuel Macron, al término del Consejo de Defensa y Seguridad franco-alemán, previsiblemente el último al que acude como jefe del Estado galo.

La implicación alemana en esas maniobras fue lo más destacable de la reunión, cuyo objetivo era reactivar el eje franco-alemán y proclamar la fortaleza de su cooperación militar, tras el fracaso del proyectado caza de sexta generación FCAS. Tanto Merz como Macron atribuyeron la renuncia a desarrollar ese avión de combate de sexta generación a "diferencias industriales", por los disensos insalvables entre el grupo francés Dassault y la parte alemana de Airbus. E insistieron en que, pese a esa renuncia "dolorosa", en palabras de Merz, sigue en pie el "sistema de sistemas" defensivo de FCAS. Incluye la "nube de combate", compuesta por drones de ataque y reconocimiento, así como su sistema digitalizado para su manejo, en lo que participa la empresa española Indra.

La extensión del paraguas nuclear francés a Alemania "reforzará la estrategia nuclear disuasoria", aseguró Macron. Esa implicación en el programa galo es "complementaria a la que mantenemos ya con la OTAN", añadió Merz, en referencia a las armas atómicas estadounidenses que Alemania tiene en su territorio. En paralelo seguirá el reforzamiento de las fuerzas armadas alemanas, de acuerdo al propósito declarado de Merz de dotar a su país del "Ejército convencional más fuerte de la UE".

Puesta en escena bilateral

Merz y Macron comparecieron ante los medios tras las reunión del Consejo de Defensa y Seguridad franco-alemán en la base militar de Nörvenich, junto a Colonia. Participaron en ella, además de ambos líderes, sus respectivos titulares de Defensa, Exteriores y mandos militares. Era el punto crucial del consejo de ministros que anualmente comparten ambos Ejecutivos. La reunión tuvo su dosis de escenificación, al incluir dos Rafale franceses y dos Eurofighter alemanes, los aviones que deberían haver sustituido, de haber prosperado, el de FCAS. Los cazas franceses están habilitados para transportar armas atómicas. La víspera del encuentro se habían desarrollado ya unos ejercicios conjuntos en formato reducido y en el espacio aéreo francés.

Francia es el único estado miembro de la Unión Europea (UE) con armamento nuclear propio. Completa el escudo atómico europeo el Reino Unido, aunque desde su condición de extracomunitario. Macron viene ofreciendo la extensión de su paraguas atómico a socios de la UE. Hasta ahora ha encontrado un eco positivo en una decena de ellos -como Polonia, Países Bajos, Suecia, Grecia y Dinamarca, más la extracomunitaria Noruega-.

EEUU, el otro puntal disuasorio

Alemania no es potencia atómica, pero tiene en su territorio un arsenal nuclear almacenado de EEUU en su base de Büchel, en el suroeste del país. La retirada de tropas de Europa anunciada por Donald Trump afecta a unos 5.000 soldados estacionados en Alemania -del total de 35.000 que tiene en el país-, pero no a esa base.

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Tal como ocurre con el "paraguas" de Macron, que está y estará bajo mando francés, al frente del botón atómico estadounidense está Trump. La propia Alemania no está habilitada para ser potencia atómica en virtud del Tratado "Dos más Cuatro" que posibilitó la reunificación germana de 1990, suscrito entre entre las cuatro potencias aliadas que derrotaron el nazismo -EEUU, Reino Unido, Francia y la entonces Unión Soviética- y las dos alemanias, la comunista y la occidental. No hay planes de modificar esta situación por parte del gobierno actual de Berlín.