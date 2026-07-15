Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽Victoria de EspañaVigués fallecido tumor cerebralDesaparecida VigoFuegos de BouzasNueva sede Galaxia VigoMatrícula universidadMulta Abogado por usar IA
instagramlinkedin

Eutanasia

El Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida

La Asamblea Nacional da luz verde a la ley de ayuda a morir tras cuatro años de debate, aunque el texto aún deberá superar el examen del Consejo Constitucional

Manifestantes contrarios a la aprobación de la ley de la eutanasia protestan ante la sede de la Asamblea Nacional.

Manifestantes contrarios a la aprobación de la ley de la eutanasia protestan ante la sede de la Asamblea Nacional. / Lou Benoist / France Presse

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

Era uno de los principales objetivos políticos de Emmanuel Macron antes de abandonar el Palacio del Elíseo, y tras cuatro años de debates y nueve votaciones, la Asamblea Nacional francesa aprobó finalmente este miércoles el derecho a la muerte asistida, con 291 votos a favor y 241 en contra. 

Francia se une así al reducido grupo de países europeos que autoriza, bajo ciertas condiciones, el derecho a la “ayuda a morir”, aunque el texto todavía deberá ser examinado por el Consejo Constitucional. Este órgano deberá determinar si ciertas cláusulas, como el período mínimo de reflexión de dos días que se concede al paciente tras la aprobación médica de la muerte asistida, son compatibles con los "principios de libertad individual y dignidad humana", informó la oficina del Primer Ministro. 

“Esta es una gran ley para nuestra República (...) largamente esperada por nuestros conciudadanos”, declaró la presidenta de la Asamblea Nacional tras la histórica votación. 

La ley suscribe que el derecho a la eutanasia estará reservado para pacientes adultos con una enfermedad terminal que amenace su vida y que puedan expresar sus deseos “libremente y con pleno conocimiento” de acabar con su vida. Tras presentar la petición, un médico deberá verificar su elegibilidad y luego un equipo multidisciplinario, para finalmente tomar una decisión. El paciente podrá negarse en cualquier momento y deberá administrarse él mismo el producto letal, excepto cuando "no esté físicamente capacitado para hacerlo". En ese caso, un médico o una enfermera podrán encargarse de ello.

Los profesionales sanitarios que se nieguen a participar en el procedimiento podrán invocar una objeción de conciencia, siempre que remitan al paciente a un compañero.

Más polémica

El proyecto generó importantes discrepancias en el hemiciclo. La izquierda y los partidarios de Macron votaron mayoritariamente a favor, mientras que la derecha y la extrema derecha desde un principio se han mostrado en contra de este derecho. Una división que también ha generado discrepancias entre Emmanuel Macron y algunos de sus primeros ministros; tanto Michel Barnier, François Bayrou, como el actual jefe de Gobierno, Sébastien Lecornu, se han mostrado reacios a la iniciativa. 

“En 2022, me había comprometido a abrir este camino con los franceses. Con gravedad, con humildad y en el pleno respeto a nuestra democracia, este compromiso se ha cumplido. (...) Gracias a todos los parlamentarios que han permitido un debate constructivo y respetuoso”, escribió Macron en su perfil de X. 

La Iglesia de Francia, sin embargo, no se mostró conforme con este histórico paso y lamentó "una ruptura grave en la historia del país". “Los efectos de una legislación así todavía no se pueden valorar pero ya se están esbozando. Nuestra relación con la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad o la enfermedad, cambiará”, señalaron en un comunicado. 

Noticias relacionadas

Ante las críticas, el presidente del Senado, Gérard Larcher y el primer ministro, Sebastién Lecornu anunciaron que remitirán el texto al Consejo Constitucional para abordar la persistente oposición. La resolución del Consejo, que podría modificar ciertos aspectos de esta ley, deberá hacerse pública el próximo 15 de agosto. 

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gobierno de Cangas no dudará en enviar a la Policía Local si los vendedores del mercadillo vuelven a retrasar su marcha
  2. El mercadillo de Cangas cerró hoy a su hora entre lamentos de los comerciantes
  3. Grave imprudencia en Gondomar: interceptan a un niño de 10 años conduciendo una moto con su padre
  4. Muere un joven de Madrid tras impactar contra una furgoneta en Ourense
  5. El Sepe identifica cuáles son los empleos con más tirón y prevé que Galicia incorpore 16.000 nuevos cotizantes al año hasta 2028
  6. Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
  7. La Cofradía de Pescadores de Aldán denuncia la presencia continuada de yates en el muelle, pese a estar probido
  8. Las titulaciones que cerraron con las notas de corte más altas del Sistema Universitario de Galicia: tres superan incluso a Medicina

La Virgen del Carmen, ya en la lonja para salir al mar

La Virgen del Carmen, ya en la lonja para salir al mar

Cinco días más de agonía para el Arenteiro y espera para el Cambados

Cinco días más de agonía para el Arenteiro y espera para el Cambados

Portos refuerza todo el muelle A Mosqueira, en Moaña, para que pueda entrar una grúa a la obra de reparación

Portos refuerza todo el muelle A Mosqueira, en Moaña, para que pueda entrar una grúa a la obra de reparación

Adelanto de procesiones y pantallas gigantes para ver la final del Mundial en Arousa

Adelanto de procesiones y pantallas gigantes para ver la final del Mundial en Arousa

Las barras de la Festa da Auga de Vilagarcía podrán trabajar hasta las 18.00 horas del día de San Roque

Las barras de la Festa da Auga de Vilagarcía podrán trabajar hasta las 18.00 horas del día de San Roque

Banderas de Galicia y mucho vino tinto: los quintos dan el pistoletazo de salida al Carmen de A Illa

Banderas de Galicia y mucho vino tinto: los quintos dan el pistoletazo de salida al Carmen de A Illa

¿Es Ourense el «paraíso» en la tierra para los jubilados?

¿Es Ourense el «paraíso» en la tierra para los jubilados?

Autoservicios Familia abre un nuevo supermercado en San Lourenzo de Meis con una inversión de 1,35 millones

Autoservicios Familia abre un nuevo supermercado en San Lourenzo de Meis con una inversión de 1,35 millones
Tracking Pixel Contents