Estados Unidos lanza una segunda oleada de ataques contra Irán contra objetivos militares

Estados Unidos lanzó este martes una segunda oleada de ataques contra Irán dirigida contra capacidades militares que, según Washington, son utilizadas para amenazar a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó en un comunicado en X que la ofensiva comenzó a las 15:00 hora del Este (19:00 GMT) y aseguró que los bombardeos buscan degradar la capacidad de Teherán para poner en riesgo la navegación en ese estratégico paso marítimo del golfo Pérsico.

El ataque se suma a otro que llevó a cabo el Ejército de EE.UU. horas antes contra objetivos militares iraníes que "mermaron aún más la capacidad" de Irán.

Durante la ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb (Greater Tunb), en el golfo Pérsico.

Entre tanto, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) acusó a Irán de arrastrar a todo Oriente Medio al caos por sus ataques contra sus vecinos árabes, miembros de esa alianza política y económica, así como contra Jordania.

Las oleadas de Estados Unidos forman parte de una ofensiva agresiva, retomada desde el pasado fin de semana, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por finalizada la tregua con Teherán.

Irán acusó a Estados Unidos de haber "hecho añicos" el memorando de entendimiento para terminar la guerra tras el restablecimiento del bloqueo naval, además de informar de la muerte de más de 30 civiles por los ataques estadounidenses de los últimos días.

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Por su parte, Trump afirmó esta semana que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contacto durante el día, ya que Teherán sigue buscando un acuerdo con Washington.