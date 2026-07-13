Una oenegé israelí alerta de la construcción del mayor asentamiento judío en un barrio palestino de Jerusalén

La oenegé israelí Ir Amim denunció este lunes que el Gobierno israelí ha aprobado la construcción de unas 450 viviendas en el corazón del barrio palestino de Um Lisún, ubicado en Jerusalén Este, lo que conformaría el mayor asentamiento judío en esa parte de la ciudad ocupada por Israel. Según la organización, la iniciativa no tiene precedentes por su magnitud: el mayor asentamiento israelí existente hasta ahora dentro de un barrio palestino en Jerusalén Este -Ma'ale Hazeitim, en Ras al Amud- cuenta con unas 120 viviendas.

El proyecto en Umm Lisún sería casi cuatro veces mayor y podría llevar a unos 2.000 colonos israelíes a un barrio palestino consolidado, según los cálculos de la organización. La idea fue presentada originalmente en 2022 por la empresa privada Topodia, vinculada al empresario australiano Kevin Burmeister y al activista de derechas Ehud Ragunis, antiguo portavoz de la organización de colonos Elad, explica la asociación. La empresa sostiene haber adquirido el terreno de descendientes de judíos que, según su versión, compraron propiedades en la zona en la década de 1930, y basa en esas reclamaciones de propiedad su proyecto de desarrollo.

Según Ir Amim, ambos empresarios han participado también en la promoción de proyectos de asentamiento en otros puntos de Jerusalén Este, entre ellos el enclave de Nof Zion en Yábal al Mukaber.

El proyecto permaneció paralizado durante más de dos años después de que el Comité de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén -dependiente del Gobierno israelí y que ahora le ha dado el visto bueno- condicionara su aprobación a la ampliación de la vía de acceso al terreno, según Ir Amim. El punto muerto solo se resolvió cuando el Ayuntamiento de Jerusalén se sumó a la iniciativa como copromotor, lo que permitió incorporar la ampliación de la carretera al plan y despejó el último obstáculo para su avance.

Alteraciones físicas y demográficas

Um Lisún es un pequeño barrio palestino situado entre Yábal al Mukaber y Sur Bahar, en el sur de Jerusalén Este, y cuenta actualmente con unas 800 viviendas, la mayoría de dos y tres plantas, según Ir Amim. El plan aprobado añadiría alrededor de 450 viviendas en edificios de hasta diez plantas, lo que alteraría de forma sustancial tanto el carácter físico como el equilibrio demográfico del barrio, precisó la organización.

Ir Amim sostiene que la implicación del Ayuntamiento refleja una decisión política y no una mera consideración urbanística, y denuncia que Um Lisún sufre además una grave escasez de vivienda, infraestructuras y servicios básicos para sus propios residentes.

Israel ocupa desde 1967 Jerusalén Este y el actual Gobierno de Benjamín Netanyahu ha aprobado varios proyectos para profundizar dicha ocupación, que suponen la construcción de cientos de viviendas israelíes en esa parte de la ciudad, reivindicada como capital por los palestinos.

Netanyahu defendió hace una semana la consolidación de un Jerusalén "bajo soberanía israelí" que "ya no estará dividido", durante el acto de colocación de la primera piedra del Centro de Patrimonio de Atarot, en Jerusalén Este.

Fuente: El Periódico