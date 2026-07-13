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Muere una persona en un tiroteo en Maine con la presunta implicación de agentes del ICE

La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública se encuentran ahora en el lugar de los hechos para recabar detalles y se espera que el FBI también investigue

Imagen de archivo de miembros del ICE en EEUU.

Imagen de archivo de miembros del ICE en EEUU. / EP

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EP

MADRID

Las autoridades de Estados Unidos han informado este lunes de la muerte de una persona en un tiroteo registrado en el estado de Maine, en el noreste del país, en el que se habrían visto implicados agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.

El presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, ha confirmado el fallecimiento y ha apuntado al ICE como posible responsable. "La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública se encuentran ahora en el lugar de los hechos para recabar detalles y se espera que el FBI también investigue", ha afirmado en un comunicado. "Estos son los detalles de los que dispongo en este momento. Proporcionaré más información a medida que me la vayan facilitando", ha aseverado.

Mientras, la Policía de Biddeford ha informado en declaraciones a la cadena CNN de que se habría producido un "incidente policial" en la zona y que, de momento, no existe amenaza alguna para la población.

El tiroteo se ha producido menos de una semana después de que un hombre muriera a manos de un agente del ICE que abrió fuego contra él cuando conducía su vehículo para ir al trabajo en Houston, en el estado de Texas.

El hombre falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas en lo que el ICE describió inicialmente como una operación específica, si bien la víctima no era el objetivo de la misma. El caso desató manifestaciones masivas contra la actuación de estos agentes.

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El tiroteo ha vuelto a generar demandas sobre la rendición de cuentas por parte de los agentes del ICE, que alcanzaron su punto álgido a principios de este año después de que Rene Good, una madre de 37 años, y Alex Pretti, un enfermero de la UCI de 37 años, fueran asesinados por agentes federales de inmigración durante una operación llevada a cabo en Mineápolis.

Fuente: El Periódico

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